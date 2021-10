Windsor-Essex affiche son bilan quotidien le plus bas depuis deux mois

Le Bureau de santé publique de Windsor-comté d'Essex enregistre 11 nouveaux cas mardi, le bilan quotidien le plus faible depuis la première semaine du mois d'août.

Au total, 238 cas sont actifs, soit environ la moitié de ce que la région a connu au sommet de la quatrième vague de la pandémie le mois dernier. 136 de ses cas actifs sont liés à des variants.

Par ailleurs, 11 personnes sont actuellement hospitalisées en raison de la COVID-19.

La région compte aussi 23 éclosions, notamment 14 sur des lieux de travail et deux liées aux refuges Dowtown Mision et de l'Armée du Salut.

Des éclosions sont également toujours en cours dans cinq écoles, dont une à l'école élémentaire Georges-P. Vanier et une autre à l'école élémentaire Sainte-Ursule.

Les foyers de soin de longue durée The Village of St.Clair et La Chaumiere Retirement Residence sont aussi toujours aux prises avec des éclosions.

En matière de vaccination, 83,6 % des résidents de Windsor-Essex ont reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, tandis que 78 % sont entièrement vaccinés.

Ailleurs dans le Sud-Ouest

Le bureau de santé publique de Chatham-Kent signale 11 nouvelles infections mardi. Au total, 122 cas sont actifs dans la municipalité, un chiffre inchangé par rapport à lundi.

Dans Sarnia-Lambton, 14 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés. Le nombre de cas actifs s'élève à 90, soit une diminution de neuf cas depuis la veille.