Ces jeunes éco-guerriers nettoient les berges de Calgary pour sauver les océans

Armés de sacs poubelle noirs, de pinces et de gants, ils sont sept en ce vendredi soir. Ces étudiants et jeunes actifs se retrouvent au compte-gouttes près du pont de la Paix, dans le centre de Calgary.

Ils scrutent le sol et se fraient un chemin entre les arbustes, autour de la rivière, à la recherche du moindre déchet.

Les petits objets sont les plus durs à attraper, avoue Leiagh Hajji. Ce que je préfère, c’est nettoyer tout en explorant les recoins de Calgary.

Sa sœur Angelina, activiste à l’initiative du projet Keep The Earth Fresh, vient de mettre la main sur du polystyrène. Ça s'émiette en petits bouts qui restent présents longtemps dans l'écosystème , explique-t-elle agenouillée près de l’eau.

Leiagh Hajji tient un vêtement trouvé près d'un buisson. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Plus de 50 sacs remplis

En février, cette étudiante en zoologie de 19 ans a décidé de se mettre à ramasser tous les déchets qu'elle voyait sur son chemin. Rapidement, des amis et des inconnus l'ont rejointe au point d'en faire un rendez-vous hebdomadaire qui rassemble une dizaine de personnes.

Nous avons déjà rempli entre 50 et 100 sacs poubelle depuis le début, calcule Angelina Hajji. La plupart des déchets sont liés à la pandémie. On ramasse beaucoup de masques, de gants, de lingettes désinfectantes et de sacs plastiques.

Ce jour-là, ces éco-guerriers se réjouissent de mettre la main sur le moindre sac plastique. Si nous ne les ramassons pas, ils finissent dans la rivière Bow, la baie d’Hudson, puis les océans.

Selon le Fonds mondial pour la nature, plus de huit millions de tonnes de plastiques finissent dans les océans chaque année. Une pollution qui cause la mort de plus de 100 000 animaux marins par an.

La responsabilité de chacun

L'environnement est l'affaire de tous, selon Ronny Maichle, âgé de 28 ans. Il participe à cette corvée militante pour la sixième fois.

J'espère qu'en nous voyant les gens vont aussi se mettre à ramasser des déchets. On veut montrer l'exemple pour sauver notre écosystème et protéger les animaux , dit-il.

Ronny Maichle estime que la Ville ne remplit pas sa mission pour protéger la nature avoisinante. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Mark Litzenberger, ingénieur de 32 ans, a rencontré Angelina lors d’une manifestation. Depuis juillet, il ne manque pas une seule de ses sessions de nettoyage.

C’est important d’être le changement que l’on veut voir dans le monde, estime-t-il. Quand notre environnement est propre, on a plus tendance à le garder propre.

À chaque sortie, des photos sont publiées sur Instagram pour partager leur expérience et inspirer d'autres personnes à suivre le mouvement. Malgré leurs efforts, leurs sacs poubelle se remplissent chaque semaine.

C'est presque décourageant, mais on continue avec le sourire, dit Angelina Hajji. Notre écosystème est sous pression. On veut le sauver.

La Ville se défend

Leur initiative montre-t-elle un manquement des pouvoirs publics dans le nettoyage de Calgary? Selon Angelina Hajji, la Ville devrait redoubler d’efforts pour assurer la propreté de la rivière.

Dans un communiqué, la Ville se dit ravie de voir des citoyens organiser ce type d’initiatives, mais assure que ses employés ramassent déchets et ordures plusieurs fois par jour près du pont de la Paix.

Les bénévoles trouvent aussi bien des chaussures que des roues de vélo. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Nos parcs et espaces verts sont plus populaires que jamais en raison de la COVID-19. Il est aussi important que les citoyens fassent leur part , nous écrit la Ville.

Le ministère albertain de l'Environnement indique, quant à lui, qu'aucun rapport n'a été réalisé à ce jour sur l'impact des déchets sur la mortalité de la faune dans la province.

Faire une différence

Ce soir-là, les bénévoles du mouvement Keep The Earth Fresh continuent leur nettoyage jusqu'à la tombée de la nuit.

Ils ne se limitent pas aux artères fréquentées par les passants, mais s’aventurent également dans les buissons, près de l’eau où se trouvent des chaussures, des pantalons abandonnés ou des cannettes de bière vides.

Ces citoyens dévoués continueront leur labeur, et ce même cet hiver, en espérant montrer l'exemple et faire une différence.