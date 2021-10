Temps mort pour les certificats de locations de courte durée à La Pêche

Les élus de La Pêche ont adopté, lundi soir, un moratoire sur l’émission de nouveaux certificats pour les propriétaires de résidences et de chalets qui souhaitent offrir des locations de courte durée.

Cette décision survient à la suite d'une fête illégale d'au moins 500 personnes qui s’est déroulée dans un chalet Airbnb du chemin Brown, à Wakefield, samedi dernier.

Il faut être bien clair : il y a eu un non-respect de notre règlement sur la location de courte durée, mais surtout une négligence criminelle des organisateurs , rappelle Guillaume Lamoureux, le maire sortant de La Pêche, en entrevue à l'émission Les matins d'ici. J'espère que nos partenaires vont prendre les mesures nécessaires pour qu'il y ait des poursuites, parce que c'est très grave.

La nouvelle mesure mise en place par la Municipalité est, en fait, une résolution de contrôle intérimaire qui sera en vigueur pour une période de 90 jours. Elle ne concerne toutefois que l'attribution de nouveaux permis. Cette fenêtre doit permettre au conseil municipal de revoir la réglementation actuelle et de l'adapter en fonction des besoins des citoyens.

Est-ce que la réglementation a tout le nécessaire pour qu'on puisse l'appliquer de façon diligente? Puis, est-ce qu'on continue avec ce qu'on avait adopté en 2019 ou bien est-ce qu'on ne tolère plus les opérations commerciales de ce type-là? se questionne M. Lamoureux.

Le maire sortant de La Pêche, Guillaume Lamoureux Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Lorsque le moratoire prendra fin, la Municipalité devra vraisemblablement choisir entre le statu quo, modifier son zonage pour limiter les locations de courte durée à certains endroits ou carrément les interdire à grande échelle.

D'ici là, les propriétaires de résidences qui possèdent déjà un certificat pour afficher leur maison ou leur chalet sur des plateformes comme Airbnb pourront poursuivre leurs opérations.

À l'heure actuelle, chaque détenteur d'un certificat de location de courte durée ne peut excéder un certain nombre de locataires en fonction de la grosseur de sa propriété. De plus, il ne peut y avoir plus d'un établissement du genre dans un rayon de 150 mètres sur le territoire de La Pêche.