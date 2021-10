Un dernier conseil municipal pour six élus sherbrookois

Les conseillers Vincent Boutin, Chantal L'Espérance, Nicole Bergeron, Rémi Demers et Julien Lachance quittent la vie politique municipale. Ils ont fait leurs adieux lors de la dernière assemblée du conseil municipal avant les prochaines élections du 7 novembre.

Rémi Demers a vécu son dernier conseil municipal (archives). Photo : Radio-Canada / ICI Estrie/Carl Marchand

Vincent Boutin, qui s'est retiré de la course à la mairie pour se consacrer davantage à sa famille, a d'ailleurs livré un discours touchant.

Un ami m’a dit que quand tu choisis ta famille, tu ne te trompes pas. Après huit ans de conciliation travail-famille, comme dirait Jean-Pierre Ferland : "Ce soir, fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous" , a exprimé le conseiller municipal.

Il estime que ses grandes réalisations auront été de respecter les idées de ses collègues, de respecter ses collègues, ne pas perdre de vue son idéalisme et de travailler à unir les gens.

Tant dans les moments hauts que les moments bas, j’ai été capable de parler de mes vulnérabilités. Je pense qu’en tant qu’élu, il faut parler de ces choses-là quand ça va mal ou que ça va bien , mentionne Vincent Boutin.

Julien Lachance tire sa révérence comme conseiller municipal (archives). Photo : Radio-Canada / ICI Estrie/Carl Marchand

Deux femmes quittent après plus de 20 ans

Après six mandats, soit 23 ans comme conseillère municipale, Chantal L’Espérance tourne elle aussi la page sur la vie politique.

Chantal L'Espérance, conseillère du district Lac-des-Nations, à Sherbrooke (archives). Photo : Radio-Canada

Quand on va en politique, c’est que l’on veut contribuer à changer les choses pour contribuer à ce que nos citoyens et citoyennes vivent dans une ville prospère et harmonieuse, où le bien-être et la sécurité deviennent notre priorité. Nous sommes privilégiés de vivre dans un gouvernement de proximité , a indiqué Chantal L’Espérance.

La présidente du comité exécutif Nicole Bergeron a aussi pris la parole une dernière fois. Elle quitte après 22 ans comme conseillère municipale à Sherbrooke.

Elle a profité de cette dernière prise de parole à l'hôtel de ville pour encourager la relève à se présenter en politique, même s'il s'agit d'un travail difficile.

J’ai aimé peut-être davantage être en politique que faire de la politique. J’invite les hommes et les femmes à continuer de croire que la politique est un milieu de vie intéressant où l’on peut changer le cours des choses , indique-t-elle.

Nicole Bergeron présidait le conseil municipal de Sherbrooke (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Elle a terminé son discours avec un brin d'humour, en saluant Jean-René Dufort de l’émission Infoman, où elle est passée à deux reprises.

La maîtresse d’école vous dit "Au revoir!", et je vous dis que la retraite, ça va être "tiguidou mon minou".