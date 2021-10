Urgence de Senneterre : le maire s’adresse aux élus de l’Assemblée nationale

Jean-Maurice Matte a tenu un point de presse ce matin à l'Assemblée nationale en compagnie de la cheffe du Parti libéral Dominique Anglade pour réclamer le maintien des services 24 heures sur 24 à l'urgence de Senneterre.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) a confirmé vendredi après-midi que l'urgence serait fermée 16 heures par jour à compter du 18 octobre.

Jean-Maurice Matte estime qu'il n'a pas l'écoute nécessaire au CISSS-AT et réclame une rencontre avec le ministre de la Santé.

Oui on a parlé à la PDG du CISSS-AT [Caroline Roy], non on ne veut plus lui parler parce qu’administrativement, il n’y a pas de gains à faire pour nous, ça nous prend une décision politique, dit-il. La décision politique, c’est le ministre Dubé et ultimement François Legault qui doit la prendre parce que ce qui se passe actuellement chez nous c’est que la santé populationnelle va se détériorer.

Jean-Maurice Matte a même donné son numéro de cellulaire en pleine conférence de presse pour demander à l’équipe du ministre Dubé de le contacter.

On s’en va vers une catastrophe annoncée. Une citation de :Jean-Maurice Matte

Les élus de Senneterre souhaitent soumettre au ministre les solutions qu’ils ont déjà présentées au CISSS-AT pour permettre le maintien de l’urgence, notamment des propositions d’horaire pour diminuer le temps supplémentaire et le recours aux agences privées de placement.

Le Centre de santé de Senneterre. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Les enjeux décrits par le CISSS-AT

En point de presse la semaine dernière, la présidente-directrice générale du CISSS-AT Caroline Roy a expliqué que ces mesures ne permettraient pas de régler les problèmes plus larges de manque de main-d'œuvre dans l’ensemble de la Vallée-de-l’Or.

Les infirmières d’agences qui travaillent actuellement à Senneterre seront envoyées à Val-d’Or à compter du 18 octobre.