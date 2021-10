Au moment où elle entame sa 20e saison, L’épicerie aura présenté 2478 reportages originaux diffusés à l’intérieur de 920 émissions.

La popularité de L’épicerie ne se dément pas. Chaque semaine, plus de 700 000 téléspectateurs sont au rendez-vous.

Le public fait confiance à l’émission depuis près de 20 ans en raison de la qualité journalistique de ses enquêtes.

Les aliments industriels contiennent-ils trop de sodium pour la santé? Est-il préférable d'acheter des produits qui sont annoncés comme étant sans cholestérol , avec oméga-3 ? Est-il nécessaire de payer le gros prix pour un moulin à poivre? C’est pour répondre à ce type de questions que Radio-Canada crée, en 2002, ce premier et seul magazine d’affaires publiques entièrement consacré à l’alimentation.

L’émission est diffusée 50 semaines par an. Chaque mercredi à 19h30, les deux animateurs prennent place dans le camion, sillonnent les routes et se rendent partout : chez un grossiste, un restaurant, une épicerie, un marché public ou même un laboratoire.

Marie-Josée Taillefer et Denis Gagné sont les premiers animateurs de L’épicerie. Lors de la toute première émission diffusée le 25 octobre 2002, il est question des catégories, de l’étiquetage et du prix du bœuf haché vendu en épicerie.

L’équipe mène son enquête sur les bœufs hachés de dix supermarchés provenant de cinq grandes bannières différentes.

Le ton bon enfant et non moralisateur de l’émission est sans doute un des secrets de son succès. L’émission informe, guide, mais ne sermonne jamais.

À la sixième saison, le 3 octobre 2007, Johane Despins devient la co-animatrice de l’émission à la suite du départ de Marie-Josée Taillefer.

Le 28 novembre 2007, elle anime avec Denis Gagné un des segments les plus appréciés de l’émission : le test de goût.

En cette journée d’automne, les visiteurs du marché Jean-Talon à Montréal sont invités à goûter différentes marques de choucroutes que l’on retrouve en épicerie.

Chaque semaine, dans les jours qui suivent l’émission, les commerçants sont à même de constater l’influence considérable des tests de goût et des bancs d’essai sur la vente des produits en magasin.

Tournage avec l'animateur Denis Gagné et le confiseur- chocolatier André Schott de La fabrique du fudge le 25 janvier 2011. Photo : Radio-Canada / Jean Bernier

Tournage avec le chef Jean-Bernard Lambert, professeur à l'ITHQ, et l'animatrice Johane Despins lors d'une dégustation de coquilles Saint-Jacques du commerce, le 20 janvier 2011. Photo : Radio-Canada / Jean Bernier

Si L’épicerie influence les achats des consommateurs avec ses enquêtes, l’émission a aussi un impact sur les pratiques de l’industrie et sur nos choix comme société.

Elle sera notamment une des premières émission à dénoncer le suremballage et l’utilisation de sacs en plastique dans les supermarchés.

En 2006, une enquête de l’émission dévoile au public la piètre qualité des aliments que l’on retrouve au menu des cafétérias scolaires.

L'émission s'intéresse notamment à la présence de la malbouffe dans les cabarets des enfants et des adolescents, ce qui suscite de nombreuses réactions. La même année, le gouvernement du Québec lance sa politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif en milieu scolaire.

Quatre ans plus tard, le 10 mars 2010, un reportage de Denis Gagné souligne les changements spectaculaires que l’on retrouve dans une commission scolaire de l’Estrie.

L’émission a également révélé au grand jour le contenu désolant des plateaux de repas servis aux personnes âgées vivant en CHSLD ou en résidence privée, ce qui a eu pour effet de faire bouger le gouvernement.

L’épicerie s’est aussi beaucoup intéressée aux apports des communautés culturelles dans l’alimentation. Les allées de nos supermarchés offrent de plus en plus de variété d’aliments ethniques même à l’extérieur des grands centres.

L’émission démystifie souvent certains aliments moins connus et explique la manière de les apprêter.

Le 17 juin 2015, la journaliste Andrée Langlois se rend à Thetford Mines où l’on retrouve plus d’une centaine de membres de la communauté latino-américaine.

Au dépanneur Chez Marie-Anne, le propriétaire, Jose Portillo, offre tous les produits recherchés par les immigrants latino-américains leur permettant de concocter leurs plats favoris. Manger doit être un plaisir pour tous.

C’est d’ailleurs la philosophie du Guide alimentaire brésilien que nous présente Johane Despins le 27 juillet 2016.

Pour ce reportage, l’équipe de L’épicerie se rend à Sao Paulo observer comment les Brésiliens mettent en pratique leur nouveau Guide alimentaire sorti en novembre 2015 et qualifié de révolutionnaire par les nutritionnistes.

Contrairement au Guide alimentaire canadien, on ne proscrit aucun aliment. On ne parle pas de groupes alimentaires ni de portion. Le pays a plutôt décidé de redonner aux Brésiliens le goût des aliments frais et le plaisir de faire à manger.

Une citation de :Johane Despins