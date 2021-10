COVID-19 : la situation est « chaude » dans la MRC des Sources

Avec un taux de plus de 300 cas de COVID-19 par 100 000 habitants, le territoire des Sources est celui où la situation épidémiologique est la plus problématique au Québec.

Depuis le 19 septembre, le secteur a recensé 74 cas de coronavirus, dont 22 du 1er au 4 octobre. Mardi, 46 cas étaient toujours actifs sur le territoire. On a vraiment un agrégat sur le territoire , soutient le Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie.

Ce n'est pas un championnat qu'on veut gagner, personne. Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Le secteur connaît également une flambée de cas dans ses écoles primaires. Près de 50 cas ont été répertoriés dans deux écoles de Val-des-Sources (la Passerelle et la Tourelle), une de Saint-Camille (Christ-Roi), une de Saint-Adrien (Notre-Dame-de-Lourdes) et une de Danville (Masson).

Dans plusieurs cas, on ne parle pas d'une transmission dans l'école, mais [la contamination] vient des parents , précise le Dr Alain Poirier.

Quand on voit ce phénomène-là de nombre de cas dans cinq écoles dans un petit territoire, ça sonne une cloche que derrière cela, il y a une cause ou une origine communautaire , ajoute la Dre Mélissa Généreux, médecin-conseil à la santé publique.

Devant l'ampleur de la situation, la santé publique a tenu une rencontre mardi avec des maires et des représentants communautaires et scolaires pour trouver des pistes de solutions afin de tenter d'endiguer la pandémie. C'est là qu'on a besoin d'être plus innovant , admet la Dre Mélissa Généreux.

On une communauté tissée serrée, avec des valeurs de solidarité très fortes, mais qui a réticence un peu plus grande à des mesures sanitaires. C'est de voir comment on peut travailler avec les forces de la communauté pour encourager l'adhérence aux mesures. Une citation de :Dre Mélissa Généreux, médecin-conseil à la santé publique de l'Estrie

Pas de lien direct avec la vaccination

Le secteur des Sources est celui, en Estrie, où le taux de vaccination est le plus faible. Moins de 75 % de la population est pleinement vaccinée, et le taux de vaccination des 18-39 ans est en deçà de 55 %.

Difficile toutefois d'expliquer pourquoi l'adhérence est moins grande dans ce territoire, admet le Dr Alain Poirier, qui soutient toutefois que ce n'est pas la seule couverture vaccinale qui est moindre qu'ailleurs. On n'a pas un appétit si féroce pour la vaccination sur ce territoire. On connaît bien ce phénomène [...] On doit trouver la bonne façon de répondre à leurs questions, pas pousser la vaccination. On va continuer de travailler avec eux.

Ce n'est pas un problème d'accessibilité. On a différentes offres de services, du mobile, et on n'a pas tant de monde. Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Il refuse toutefois de faire le lien entre le taux plus faible de gens vaccinés et la situation épidémiologique en cours sur le territoire. On ne fait pas cela avec des petits nombres. C'est facile à faire cela dans de grands ensembles, comme le Québec ou l'Estrie , explique-t-il.

Le Dr Poirier ajoute par ailleurs qu'il veut également limiter l'ostracisme et la stigmatisation dans la communauté.

La raison est bien simple : personne n'est coupable. Personne ne trouve cela agréable d'être malade ou de transmettre la maladie. Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Le maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard abonde dans le même sens. Il travaille de concert avec la santé publique pour trouver des pistes de solution. C'est vraiment préoccupant le taux de vaccination, admet-il. Nous ne sommes pas là pour dire à la population de se faire vacciner ou non, c'est un choix personnel. Mais quand notre choix personnel a des conséquences dans notre communauté, je crois qu'il faut prendre acte.

Le maire soutient que de la sensibilisation se fera auprès des travailleurs en industrie, avec l'appui des chambres de commerce, et par des interventions lors de rassemblements.

On est en train de regarder comment on peut faire prendre conscience à notre population de l'importance des gestes qu'ils posent. Une citation de :Hugues Grimmard, maire de Val-des-Sources

Une situation qui stagne ailleurs en Estrie

Depuis le dernier bilan publié vendredi dernier, 114 nouvelles infections sont survenues en Estrie, la majorité d'entre elles étant recensées à Sherbrooke. Au total, la région enregistre 256 cas actifs sur son territoire.

Trois nouveaux décès sont également survenus dans la communauté, ce qui porte à 363 le nombre de morts depuis le début de la pandémie.

Les hospitalisations sont relativement stables avec neuf personnes en soins de courte durée et deux personnes aux soins intensifs.

En tout, 29 écoles de l'Estrie rapportent un cas ou plus de COVID-19 entre leurs murs.