Fin du conflit de travail à la Coopérative funéraire des Deux Rives

Les employés ont obtenu des augmentations salariales de l’ordre de 18,5 à 35 % sur cinq ans leur permettant d’atteindre, selon le syndicat, la moyenne salariale du secteur.

Plusieurs enjeux

La santé et sécurité au travail, la garde cellulaire de nuit et le processus d’assignation des horaires de travail étaient aussi au coeur des négociations.

Les employés estiment avoir maintenant de meilleures conditions concernant chacun de ces enjeux.

Des employés de la Coopérative funéraire des Deux Rives, après le vote en faveur de l'entente de principe. Photo : Courtoisie : Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Coopérative funéraire des Deux Rives.

Les syndiqués ont également obtenu la bonification d’avantages sociaux pour les employés à temps partiel et sur appel, ainsi qu’une semaine de vacances supplémentaire pour les salariés ayant au moins 20 ans d’ancienneté.

Meilleur pour la santé

Selon le syndicat, le nouveau contrat de travail permettra d’alléger bon nombre d’irritants ayant un impact important sur la santé psychologique des employés.

Dans un communiqué, la présidente souligne que durant les derniers mois, le nombre de congés de maladie avait augmenté, entraînant un roulement de personnel important.

On ne pouvait plus continuer comme ça. Nous sommes donc très satisfaits et soulagés du dénouement. Nous pourrons retourner au travail dans des conditions qui nous permettent de ne pas mettre notre santé en péril , écrit la présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Coopérative funéraire des Deux Rives, Catherine Caron.

Catherine Caron est thanatologue et présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Coopérative funéraire des Deux Rives. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

La nouvelle convention collective viendra à échéance le 31 décembre 2025.

Le syndicat s’attend à une reprise graduelle et rapide des activités au courant des prochains jours.