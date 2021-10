Si Taïwan tombe aux mains de la Chine, les conséquences seront « catastrophiques »

La présidente de Taïwan a mis en garde mardi contre la possibilité que la Chine envahisse l'île, estimant que cela pourrait avoir des « conséquences catastrophiques » non seulement pour la paix dans la région, mais aussi pour la défense des valeurs démocratiques dans le monde.

La déclaration de Tsai Ing-wen survient après un week-end particulièrement tendu dans la région. De vendredi à lundi, Pékin a effectué 148 incursions dans l'espace aérien défensif du sud de Taïwan. Lundi seulement, 56 appareils chinois ont pénétré dans l'espace aérien de l'île, un record.

De telles incursions de l'aviation chinoise dans cette zone ont eu lieu quasi quotidiennement depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping, en 2012. Elles se sont toutefois intensifiées depuis deux ans.

Les manoeuvres militaires chinoises sont décriées par Taipei comme une forme de guerre destinée à la fois à éprouver l'armée taïwanaise en la contraignant à s'employer pour surveiller les appareils chinois, et à tester les mesures mises en oeuvre par l'île.

Selon Taïwan, 38 avions militaires, dont un bombardier H-6 à capacité nucléaire, ont fait une incursion vendredi dans la zone d'identification de défense aérienne de l'île. Photo : afp via getty images / GREG BAKER

La Chine, qui considère Taïwan comme une province rebelle, n'exclut pas un recours à la force pour la ramener dans son giron. L'île de 23 millions d'habitants met toutefois en avant son indépendance et veut défendre ses libertés et sa démocratie.

La présidente, qui a souligné le désir de paix des Taïwanais, a tout de même servi une mise en garde mardi dans une tribune publiée par le magazine Foreign Affairs (Nouvelle fenêtre) : si sa démocratie et son mode de vie sont menacés, Taïwan fera tout pour se défendre .

Tsai Ing-wen, qui a érigé en priorité la modernisation de l'armée taïwanaise, a également exhorté les autres pays à comprendre la valeur de travailler avec Taïwan , contre la menace plus large posée par Pékin. Et ils devraient se rappeler que si Taïwan devait tomber, les conséquences seraient catastrophiques pour la paix régionale et le système d'alliance démocratique.

[La chute de Taïwan] signalerait que dans l'opposition actuelle des valeurs dans le monde, l'autoritarisme prend le pas sur la démocratie. Une citation de :Tsai Ing-wen, présidente de Taïwan

Sur un pied d'alerte

Déjà samedi, le premier ministre de Taïwan avait dénoncé les incursions survenues la veille dans l'espace défensif aérien de l'île, à l'occasion du jour de l'anniversaire de la Chine communiste. Mardi, il a secondé la présidente lors d'une allocution devant la presse à Taipei.

Selon Su Tseng-chang, Taïwan doit demeurer sur un pied d'alerte devant des activités militaires qu'il décrit comme excessives. Il accuse lui aussi la Chine de transgresser la paix régionale. Taïwan doit rester en alerte. La Chine fait preuve de plus en plus d'outrance. Le monde a aussi constaté les violations répétées par la Chine de la paix régionale, ainsi que les pressions sur Taïwan.

Très peu de pays reconnaissent Taïwan comme une nation souveraine, de peur de brouiller leurs relations avec la Chine. Les tensions accrues sont toutefois une préoccupation grandissante pour la communauté internationale.