COVID-19 : 429 nouveaux cas et 3 décès en Ontario

Santé publique Ontario fait état mardi de 429 nouvelles infections et 3 morts de plus.

Un peu plus de 70 % de ces nouveaux cas touchent des individus qui ne sont pas pleinement vaccinés ou dont le statut d'immunisation n'est pas connu.

Pas moins de 250 des cas recensés proviennent des écoles.

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, a annoncé mardi matin que des tests de dépistage rapide seraient utilisées dans les écoles, mais seulement dans certaines régions jugées plus à risque.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 576, comparativement à 606 il y a une semaine.

Cas dans les écoles

Parmi les 250 cas ajoutés au bilan en milieu scolaire mardi, il y a :

234 cas chez des élèves

14 cas parmi le personnel

À l'heure actuelle, 796 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit 16,43 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Six écoles sont fermées présentement en raison d'une éclosion.

Hospitalisations

Il y a 277 hospitalisations mardi, un bond de 131. La province avait toutefois précisé lundi matin que nombre d'hôpitaux n'avaient pas communiqué leurs statistiques à temps pour le bilan du jour.

Nombre de patients aux soins intensifs : 155 (-4)

Nombre de patients sous respirateur : 101 (-3)

Il y a 696 nouvelles guérisons.

Le nombre de cas actifs est de 4734 (-270).

Vaccination

À l'heure actuelle, 86,6 % des Ontariens de 12 ans et plus qui sont admissibles à la vaccination ont reçu au moins une dose et 81,5 % les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation, indique la ministre de la Santé Christine Elliott.

Dépistage

Un peu plus de 25 400 tests de dépistage ont été effectués en Ontario au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 1,5 %.

Plus de détails à venir