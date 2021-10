L’industrie du cinéma de la C.-B. surveille la possible grève à Hollywood

Lundi, les membres de l’Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma (IATSE) dans le domaine de la production télévisuelle et cinématographique aux États-Unis ont voté à 98 % en faveur d'une grève nationale.

L’association indique que plus de 90 % des 60 000 bulletins remis aux membres concernés ont été déposés.

C'est la première fois en 128 ans d'histoire de l' IATSEAlliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma que des membres du syndicat autorisent une grève à l'échelle nationale , indique un communiqué. Les deux partis doivent s’entendre mardi lors d’une première rencontre en deux semaines.

Une équipe de tournage dans une rue de Gastown pendant la production de « The Mysterious Benedict Society » à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Quelles conséquences pour la Colombie-Britannique?

Plus de la moitié des productions en Colombie-Britannique emploient des membres américains, affirme le représentant de la section locale de l’ IATSEAlliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma pour les travailleurs de la Colombie-Britannique et du Yukon, Phil Klapwyk. Nous nous attendons à ce que les membres américains suspendent leurs services sur ces productions si une grève est lancée.

Les effets d'une telle grève sur l’industrie canadienne demeurent toutefois imprévisibles. Nous encouragerons nos membres à considérer avec attention leur choix personnel si les postes des employés en grève leur étaient offerts , souligne le chef du syndicat.

Augmentation salariale réclamée

Le syndicat américain demande des heures de travail réduites. Elles peuvent s’étendre jusqu’à 14 heures par jour, alors que les demandes pour les émissions et les films augmentent, en particulier pour les plateformes numériques Netflix, Disney+, Apple TV et Amazon Video.

L’IATSE demande aussi une augmentation de salaire pour les productions sur ces plateformes. Les travailleurs sont actuellement payés moins que pour des productions sur le câble selon une entente signée en 2009, lorsque les plateformes en ligne en étaient encore à leurs débuts.

Les conditions de travail aux États-Unis et au Canada sont différentes, mais plusieurs enjeux sont les mêmes, selon Phil Klapwyk.

Des négociations entre les membres canadiens et les producteurs sont d’ailleurs en cours depuis février. Ça démontre les défis auxquels font face les travailleurs du cinéma partout , croit-il.

Avec les informations de Reuters et de l'émission On The Coast