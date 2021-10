Le thé est vraiment sacré chez nous. L’offrir à un visiteur, c’est une façon de se présenter à lui et de lui dire que je le respecte , explique Elmira Mammadova de Toronto. Pour sa part, Galiba Abdullayeva, dit consommer le thé à tout moment.

Elmira Mammadova Photo : Radio-Canada

On dit généralement qu’il faut boire huit verres d’eau par jour. En Azerbaïdjan, on boit huit tasses de thé par jour, voir plus Une citation de :Galiba Abdullayeva, directrice, Azerbaijani Canadian Youth and Student Association

Qu’il s'agisse d'occasions heureuses ou pas, tout se déroule autour du thé dans ce pays du Caucase. Le thé est d'ailleurs un symbole fort dans les traditions du mariage chez les Azerbaïdjanais, souligne la Torontoise Yegana Gafarova. Dans notre tradition azerbaïdjanaise, si une femme accepte la demande en mariage, elle donne du thé sucré à la famille de l’homme qui la demande en mariage. En cas de refus de sa part, elle leur offrira un thé sans sucre.

Ingrédients et ustensiles particuliers

Le thé est aussi servi dans un récipient pareil au armadu dans le rituel du thé turc. Photo : Radio-Canada

Le thé azerbaïdjanais ne se boit pas dans n’importe quelle tasse. On le sert dans un verre particulier appelé armudu dont l’apparence en forme de poire n’est pas choisie au hasard, précise Nazila Isjandorova, résidente de Vaughan en banlieue de Toronto. Nous croyons que la forme de l'armudu joue deux rôles : la partie la plus étroite empêche le thé qui se trouve au bas du récipient de refroidir et la partie supérieure moins chaude facilite la manipulation du récipient.

Nazola Isjandorova, professeure associée au Emmanuel College de l'Université de Toronto, tient un armudu. Photo : Radio-Canada

Il existe également des armudus en porcelaine et en métal, même si le verre est préféré. On retrouve aussi la forme de ce récipient en Turquie où la tradition du thé est également très forte.

Selon Konul Gurbanora, c’est surtout le gâteau shakar bura qui crée la différence entre le rituel du thé azerbaïdjanais et celui de ses voisins. Sur ce gâteau, nous reproduisons des motifs qui figurent sur nos tapis et vêtements. C’est vraiment un véhicule de la culture azerbaïdjanaise. Leur forme en demi-lune nous rappelle que nos ancêtres buvaient leur thé sous la lune , détaille-t-elle.

Les gâteaux pakh lawa et shakar bura. Photo : Radio-Canada

Le deuxième gâteau qui accompagne le rituel de thé azerbaïdjanais est le pakh lawa. Selon Gallila Abdullayeva, le gâteau pakh lawa azerbaïdjanais est préparé et servi de manière particulière. Notre pakh lawa est plus épais et on le présente toujours au nombre de 9, 11 ou 13 sinon ça ne sera pas délicieux, car les 9, 11 et 13 sont des chiffres sacrés pour les Azerbaïdjanais.

Galila Abdullayeva, directrice de l'Azerbaijani Canadian Youth and Student Association. Photo : Radio-Canada

Le thé azerbaïdjanais est servi avec du sucre, mais c’est le sucre en morceaux qui est utilisé et pas n'importe lequel, insiste Yousra Bader, étudiante au collège Seneca. Selon une ancienne croyance azerbaïdjanaise, le sucre en morceaux permettait de savoir si le thé est empoisonné ou non : un carré de sucre qui ne changeait pas de couleur une fois versée dans le thé indiquait que la boisson était bonne à boire , raconte-t-elle.

Les femmes membres de l'Azerbaijani Women Support Centre (AWSC) et les jeunes de l' Azerbaijani canadian youth and student association dans une rencontre au Café-restaurant KARAT à Vaughan. Photo : Radio-Canada

La grande partie du thé azerbaïdjanais est cultivé à Lenkéran-Astara, une région frontalière avec l'Iran. La Géorgie et l’Azerbaïdjan font partie de la région productrice du thé le plus septentrional du monde.

Carte de la région du Caucase. Le thé en Azerbaïdjan est produit au sud du pays à Lenkéran-Astara. Photo : Radio-Canada / Google