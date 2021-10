L’attente en ambulance plus longue cet été à certains hôpitaux en Nouvelle-Écosse

Il a fallu plus de temps cet été pour que plusieurs hôpitaux régionaux en Nouvelle-Écosse accueillent les patients qui arrivaient en ambulance. Certaines ambulances et leurs patients ont dû attendre près de sept heures en moyenne.

Santé Nouvelle-Écosse publie les données à ce sujet chaque mois depuis février. Les temps d’attente ont augmenté devant plusieurs hôpitaux en juillet et durant les trois premières semaines d’août, selon les plus récentes données publiées.

Voici les temps d’attente moyens en ambulance durant un mois, jusqu’au 21 août, devant les hôpitaux suivants :

Hôpital régional de Yarmouth : 71 minutes;

: 71 minutes; Hôpital régional de South Shore : 121 minutes;

: 121 minutes; Hôpital général de Dartmouth : 185 minutes;

: 185 minutes; Centre de santé de Colchester-East Hants : 201 minutes;

: 201 minutes; Centre de santé communautaire de Cobequid : 244 minutes;

Halifax Infirmary : 403 minutes.

La norme de référence est un délai de 30 minutes dans 90 % des cas pour qu’un patient qui arrive en ambulance soit admis à l’hôpital. Plusieurs hôpitaux étaient loin d’atteindre cet objectif.

Seuls l’Hôpital régional de Cumberland, l’Hôpital Aberdeen à New Glasgow et l’Hôpital régional St. Martha's à Antigonish n’ont pas connu une hausse importante du temps d’attente des ambulances de février à la mi-août.

Le manque de personnel est en cause

Les données n’étonnent pas Mike Nickerson, de la section 727 du syndicat IUOEInternational Union of Operating Engineers , qui représente les travailleurs paramédicaux. Il explique que le volume d’appels a augmenté ces derniers mois et qu’on manque de travailleurs en ce domaine.

Les hôpitaux aussi manquent de personnel, et non seulement d’infirmières. Santé Nouvelle-Écosse a indiqué en juillet qu’environ 20 % des postes en soins infirmiers étaient à pourvoir contre 7 % au début de 2020, au début de la pandémie. Il est plus difficile de déplacer des patients à cause du manque de personnel. La pandémie accentue ces difficultés par endroits.

De plus, des personnes occupent des lits d’hôpital en attendant d’obtenir une place dans les foyers de soins, et ces établissements manquent aussi de personnel.

Le ministère poursuit ses efforts

Le ministère de la Santé dit poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès des patients et leur déplacement dans le système de santé une fois admis à l’hôpital.

Les autorités médicales ont entrepris cet automne un projet pilote afin d’accélérer la prise en charge par une équipe des patients qui arrivent en ambulance au service des urgences de l’hôpital Queen Elizabeth II. Au 1er octobre, le programme a augmenté ses heures de couverture, de 12 heures à 24 heures par jour. Il doit être pleinement mis en oeuvre en décembre.

Entre-temps, un autre projet pilote d’un an destiné à libérer des ambulanciers de leurs tâches de transfert de patients dont le cas est non clinique se poursuit également.