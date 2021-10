10 activités pour en apprendre plus sur les cultures autochtones

Cette année marque la toute première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, instaurée au Canada pour rendre hommage aux communautés autochtones. Voici une liste d’activités variées pour découvrir la richesse des cultures et amorcer le parcours d’apprentissage.

1. Voir la nouvelle exposition permanente du Musée McCord  (Nouvelle fenêtre)

Où : Montréal

Détails : Depuis le 25 septembre, le Musée McCord présente Voix autochtones d’aujourd’hui : savoir, trauma, résilience, une exposition qui vise à raconter l’histoire de manière critique tout en incluant les voix des communautés autochtones. Avec une centaine d’objets et de témoignages issus des 11 nations autochtones du Québec, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur les réalités autochtones.

2. Participer à un atelier de création et savoir-faire autochtone  (Nouvelle fenêtre)

Où : St-Eustache, Laurentides

Détails : Pour permettre et favoriser le partage des cultures autochtones, l’organisme Kina8at, qui signifie ensemble dans la langue algonquine, propose une série d’ateliers créatifs dans le respect du sens profond lié à chaque objet fabriqué. Que ce soit du perlage ou de la fabrication de mocassins, plusieurs ateliers diversifiés sont offerts en ligne et en personne.

3. Faire une expérience immersive à Wendake  (Nouvelle fenêtre)

Où : Wendake, Québec

Détails : Tourisme Wendake propose plusieurs forfaits à saveur immersive qui permettent une incursion en terre autochtone. La destination offre une variété d’activités et d'installations pour découvrir les traditions et les savoirs des Hurons-Wendat. Les visiteurs peuvent par exemple profiter d’une nuitée dans une maison longue ou encore d’une visite guidée en raquette.

4. Aller au Centre d’activités nature Kanatha-Aki  (Nouvelle fenêtre)

Où : Val-des-Lacs, Laurentides

Détails : Le Centre d’activités nature Kanatha-Aki offre une panoplie d’activités pour toutes les saisons. Respectant la philosophie autochtone, il est possible d’effectuer des randonnées et des excursions en traîneau à chien ou d’aller à la rencontre de bisons des bois.

5. Participer au Salon du livre des Premières nations  (Nouvelle fenêtre)

Où : Québec

Quand : 18 au 21 novembre 2021

Détails : Cette année marque la 10e édition du Salon du livre des Premières nations de l’organisme Kwahiatonhk. L’événement permet la rencontre du public avec des auteurs des Premières nations ainsi qu’une série d’activités et d'ateliers pour tous les âges. En plus du festival littéraire de novembre à Québec, plusieurs activités sont offertes en ligne et ailleurs dans la province cet automne.

6. Visiter le site thématique Mokotakan  (Nouvelle fenêtre)

Où : Saint-Mathieu-du-Parc, Mauricie

Détails : Mokotakan est un écomusée qui vise au partage et à la diffusion de la culture autochtone. Le site y présente les 11 nations du Québec à travers différentes reconstitutions de bâtiments et retrace leur présence depuis plus de 5000 ans. L’espace contient également des hébergements traditionnels et le Musée de la Faune.

7. Voir l’exposition Manasie Akpaliapik au Musée des Beaux-Arts du Québec  (Nouvelle fenêtre)

Où : Québec

Détails : Manasie Akpaliapik est un sculpteur canadien inuit né en 1955 dans une petite communauté de chasseurs de phoques. La collection du musée, qui présente 40 de ses œuvres créées entre autres à partir de vestiges d’animaux, permet de raconter une partie de l’histoire de son peuple. Il s’agit d’une immersion dans l’univers inuit par l’artiste ayant vécu les pensionnats autochtones, à travers les thèmes de la nature, des valeurs et des traditions.

8. Séjourner au Domaine Notcimik  (Nouvelle fenêtre)

Où : La Bostonnais, Mauricie

Détails : Le Domaine Notcimik permet de profiter du plein air tout en allant à la rencontre de la culture atikamekw. Plusieurs activités et événements liés à la culture autochtone ont lieu tout au long de l’année, en plus des hébergements traditionnels. La majorité des partenaires et salariés sont issus de la nation atikamekw.

9. Savourer la gastronomie traditionnelle au Restaurant Sagamité  (Nouvelle fenêtre)

Où : Wendake, Québec

Détails : Le restaurant Sagamité propose de découvrir la culture huronne-wendate à travers les artéfacts exposés et l’expérience gastronomique. Avec des mets issus des différentes traditions, le restaurant sert des déjeuners et des soupers. La spécialité maison, Yatista, représente l’importance du feu pour les ancêtres.

10. Se rendre à la Maison de la culture Innue  (Nouvelle fenêtre)

Où : Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord

Détails : La Maison de la culture innue est un espace de partage de la culture et du mode de vie du peuple innu. Le lieu permet différents échanges et activités, en plus d’une boutique et d’une exposition permanente sur l’univers innu. Axée sur les traditions, la Maison de la culture innue favorise les échanges interculturels et intergénérationnels.