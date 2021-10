Le syndicat des ambulanciers favorable à l’idée d’aider dans les hôpitaux

C’est le cas dans un hôpital de la Montérégie, où le rôle d’une vingtaine de paramédicaux sera élargi pour leur permettre d’effectuer certains actes médicaux. Le ministre de la Santé envisage d’appliquer cette solution à d’autres établissements si nécessaire.

Jean-Daniel Tremblay considère l’option comme intéressante pour ses membres.

Tout est possible, il suffit d’être visionnaire. Une citation de :Jean-Daniel Tremblay, président, Syndicat des paramédicaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Nord

On pourrait même améliorer la qualité de vie et les horaires de travail des paramédicaux dans les secteurs un peu plus éloignés pour permettre au système hospitalier de respirer un peu plus et de diminuer la surcharge de travail dans ces milieux , indique-t-il. Il songe notamment aux paramédicaux qui cumulent de longues heures de garde à la maison, comme à Chibougamau-Chapais.

Le ministre de la Santé envisage d'utiliser les paramédicaux pour pallier la pénurie de personnel infirmier dans plusieurs endroits au Québec. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Le représentant syndical note toutefois qu’il est primordial d’agir intelligemment et de ne pas créer de pénurie ailleurs.

On pourrait prêter main forte, mais il faut toujours tenir compte des besoins du service, rappelle Jean-Daniel Tremblay. Cet été, on a quand même eu beaucoup de bris de service au niveau du préhospitalier, donc il ne faudrait pas aggraver le problème ou la situation.

Il assure que l’élargissement de la profession fait l’objet de discussions à la table de négociations, où se discute présentement leur nouveau contrat de travail.