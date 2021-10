Vaccination obligatoire pour de jeunes hockeyeurs du Nord-Ouest

L’association de hockey mineur du Nord-Ouest de l’Ontario (Hockey Northwestern Ontario) impose la vaccination aux joueurs de 12 ans et plus.

L’association emboîte le pas à plusieurs autres ligues et associations ontariennes.

Nous voulons assurer l'environnement le plus sûr possible pour nos jeunes , a déclaré Alex Vaillant, directeur général de Hockey Northwestern Ontario (HNO).

Nous avons dû annuler le hockey au cours des deux dernières années, et nous ne voulons pas recommencer. Une citation de :Alex Vaillant, directeur général de Hockey Northwestern Ontario

La politique de HNOHockey Northwestern Ontario annoncée pendant la fin de semaine s’applique aussi aux entraîneurs, arbitres et bénévoles.

Or, ceux-ci étaient déjà obligés d’être vaccinés selon une mesure annoncée le 29 septembre par les sept bureaux de santé publique du Nord de l’Ontario.

Toutes les personnes visées par la politique de HNOHockey Northwestern Ontario ont jusqu'au 27 novembre pour recevoir les deux doses du vaccin contre la COVID-19.

M. Vaillant a déclaré que le sursis avait pour but de laisser suffisamment de temps et de possibilités à chacun, en particulier aux habitants des petites communautés rurales, pour se faire vacciner.

Une mesure bien accueillie par des entraîneurs

Nick Parry, entraîneur pour les KC Sabres, à Thunder Bay, et arbitre soutient l’obligation vaccinale, et dit même qu’elle aurait dû être mise en place plus rapidement.

Il prend en exemple la Greater Toronto Hockey League, la plus grande ligue de hockey mineur au monde. Elle a adopté le 25 août une politique de vaccination des joueurs nés avant 2009.

Maintenant, HNOHockey Northwestern Ontario a donné suffisamment de temps aux joueurs et aux participants pour l'obtenir, ce qui est bien , a déclaré M. Parry. J'ai juste l'impression que cela aurait dû être fait avant le début de la saison.

Pour sa part, Sam Crowe, entraîneur-chef des Westfort Maroons, croit que HNOHockey Northwestern Ontario fait preuve de prudence.

Je pense que cela aidera à protéger les secteurs les plus vulnérables de notre société, à savoir les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, les personnes âgées et les très jeunes, dont deux des miens. Une citation de :Sam Crowe, entraîneur-chef des Westfort Maroons

J'ai des enfants en bas âge, et ils ne peuvent pas encore être vaccinés , précise-t-il.

M. Crowe s'est dit prêt à faire respecter la directive.