Dépouillement judiciaire dans la circonscription de Davenport à Toronto

Un dépouillement judiciaire dans la circonscription de Davenport aura bel et bien lieu. Une juge de la Cour supérieure de justice a pris cette décision lors d'une audience mardi après-midi.

Le directeur du scrutin, Marko Peter Banjavcic, a confirmé, lors d’une audience mardi, que des erreurs ont été commises pendant le dépouillement du vote.

Le lieu, la date et l'heure du dépouillement judiciaire restent encore à être déterminés.

Pour le moment, il n'y a pas d'espace convenable dans la circonscription qui a été identifié , indique la directrice de campagne pour Alejandra Bravo, Denise Hammond.

Il faudra s'assurer qu'il y ait suffisamment d'espace pour respecter les mesures sanitaires.

Alejandra Bravo est la candidate du Nouveau Parti démocratique dans le quartier Davenport, au centre-ville de Toronto. Photo : Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

Selon Mme Bravo, la candidate néo-démocrate à l'origine de la requête, une série de problèmes sont survenus le jour du scrutin et pendant le dépouillement .

Dans sa requête au tribunal, l'équipe de Mme Bravo s'est appuyée sur la déclaration sous serment de trois témoins jugés crédibles qui disent avoir observé des erreurs dans le dépouillement des votes en septembre.

À lire aussi : Dépouillement judiciaire demandé dans la circonscription de Davenport

Ils y affirment que des erreurs de dépouillement se sont produites en ce qui concerne à la fois le dépouillement des votes et le dépouillement des bulletins de vote, de sorte que tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin n'ont pas été comptabilisés .

Julie Dzerowicz est la députée de la circonscription de Davenport depuis 2015. Photo : RCI / Samir Bendjafer

L'avocat Jack Seigel, qui représente le camp libéral de Davenport dans cette cause, soutenait plutôt qu'un dépouillement n'était pas nécessaire. Selon lui, les bulletins de vote qui n'ont pas été comptabilisés correctement n'ont pas eu de conséquences sur le résultat du vote.

La juge Marie-Andrée Vermette de la Cour supérieure de justice de l'Ontario en a décidé autrement.

La candidate libérale Julie Dzerowicz a remporté avec 42,1 % des voix exprimées, contre 42 % pour la néo-démocrate Alejandra Bravo, selon Élections Canada.

Il s'agit d'un des résultats les plus serrés de la dernière élection fédérale.

Erreurs et manque de précision

Certaines étapes ont été occultées dans le processus de dépouillement du vote, selon l’avocate Meg Atkinson, qui représente la demanderesse, particulièrement en ce qui concerne les bulletins de vote rejetés, annulés et inutilisés .

Selon Élections Canada, la somme des bulletins de vote acceptés, des bulletins rejetés, des bulletins annulés et des bulletins inutilisés d'une section de vote devrait être égale au nombre de bulletins reçus du directeur du scrutin pour cette section de vote .

Or, ce n'était pas le cas dans certains bureaux de vote.

La somme des bulletins de vote acceptés et des bulletins rejetés d'une section de vote devrait [également] être égale au nombre d'électeurs qui ont voté dans cette section de vote , précise l'organisme indépendant.

Qui sera responsable du dépouillement judiciaire?

Le nombre d'équipes de dépouillement fluctue au fil des ans, mais la moyenne se situe entre 15 et 20 équipes pour dépouiller des dizaines de milliers de bulletins de vote , précise l'organisme indépendant.

Chaque équipe est composée de deux membres nommés par le directeur du scrutin, d'un préposé au dépouillement, d'un secrétaire et d'un représentant nommé par chaque candidat qui souhaite être représenté.

Le directeur du scrutin n'a pas à compter de bulletins de vote ni à déterminer s'il faut accepter ou rejeter un bulletin de vote en particulier. Cette responsabilité relève de l'équipe de dépouillement et du juge.

L'équipe de dépouillement doit : examiner les bulletins de vote contenus dans chaque urne qui lui a été confiée et déterminer si elle approuve leur classement

mettre de côté tout bulletin dont le classement fait l'objet d'un désaccord (bulletin contesté) afin qu'il puisse être examiné par le juge

compter et communiquer le nombre de bulletins de vote appartenant à chaque catégorie Source : Élections Canada

Chaque candidat et jusqu'à deux de ses représentants peuvent assister au dépouillement pour en observer le processus.

Ces représentants ne font pas partie de l'équipe de dépouillement et sont différents du représentant choisi par chaque candidat pour faire partie de l'équipe.

La façon dont les dépouillements sont menés varie en fonction des ordres donnés par le juge et de la portée du dépouillement. Élections Canada ne peut pas commenter le déroulement précis d'un recomptage , ajoute le porte-parole d'Élections Canada, Matthew McKenna.

Assurer la sécurité

Le dépouillement peut se dérouler dans un palais de justice, au bureau du directeur du scrutin ou à un autre endroit où l'intégrité et la sécurité des bulletins de vote et l'efficacité du dépouillement peuvent être assurées , indique Élections Canada.

Si le dépouillement se fait dans un autre endroit que celui où le directeur du scrutin a entreposé les urnes, elles devront être transportées.

Le directeur du scrutin organise habituellement [leur] transport, en plus d'assurer leur sécurité pendant le [trajet] et pendant qu'elles se trouvent sur le lieu du dépouillement , précise l'agence non partisane.

Des mesures doivent être prises pour assurer le transport sécuritaire des bulletins de vote. Il pourrait être avisé de ne pas bouger les urnes par souci de préservation de leur sécurité et intégrité physique et de plutôt procéder au dépouillement dans le bureau du directeur du scrutin , ajoute l'organisme.

Le juge peut demander au directeur du scrutin de prendre certaines mesures de sécurité comme demander la présence d'un agent de sécurité également.

Au total, 47 307 votes valides ont été comptabilisés dans la circonscription de Davenport pour la 44e élection fédérale, selon Élections Canada.