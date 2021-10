Une plate-forme pour repérer rapidement les vélos volés à Sherbrooke

Les cyclistes sherbrookois pourront ainsi enregistrer leur vélo afin de faciliter le repérage s’il est volé.

Une alerte peut ainsi être déclenchée sur le site Garage 529 ou sur l'application mobile si le vélo disparaît.

Tous les usagers de la plate-forme des environs seront ainsi avisés. Si le vélo est aperçu, un signalement pourra ainsi être fait , explique la conseillère municipale et présidente du comité de sécurité publique à la Ville de Sherbrooke, Danielle Berthold.

Ce nouveau service aux citoyens a été entériné, lundi, à la séance du conseil municipal.

Un autocollant sera remis aux personnes qui adhèrent à ce service.

Plus il y aura de monde qui s'inscrira à cette plate-forme, plus on retrouvera nos vélos rapidement. Les vélos coûtent cher et leurs propriétaires tiennent à les garder. Les enquêteurs vont pouvoir retrouver les vélos plus rapidement

Le nombre de vélos volés est variable à Sherbrooke passant de 115 vélos volés en 2019, 99 en 2020 et 101 vélos.

Plus on se protège, le mieux c’est. Il y aura une campagne de sensibilisation qui sera faite pour s’inscrire. Les budgets seront là pour les cinq prochaines années , indique Mme Berthold.

Le maire de Sherbrooke mentionne qu'un système de repérage a été mis en place sur les vélos que la ville de Sherbrooke offre en location.

Le conseiller municipal Marc Denault a signalé la contribution du groupe vélo urbain Sherbrooke avec Fabien Burnotte.

Ce sont des gens impliqués qui peuvent s'approprier cette réalisation , indique M. Denault.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui a mis ce projet en place, a inspiré la Ville de Sherbrooke.