Rouyn-Noranda somme le MTQ d’améliorer la sécurité dans les zones scolaires

Sur les routes desservies par la Ville, la vitesse a été abaissée à 40 kilomètres à l'heure dans les zones résidentielles et à 30 km/h dans les zones scolaires.

Par contre, sur certains axes routiers desservis par le MTQ, la sécurité est encore un enjeu près des écoles.

On a beaucoup d’inquiétudes citoyennes pour la sécurité dans les noyaux villageois, où les routes sont sous la juridiction du MTQ, alors on demande vraiment au MTQ de trouver des solutions concrètes à ces problématiques-là dans les noyaux villageois. C’est une demande formelle qui a été adressée ce soir , déclare la mairesse, Diane Dallaire.

La Ville dit laisser au MTQ la liberté d'abaisser la vitesse ou d'améliorer la signalisation, mais lui demande de poser des actions concrètes.

CLSC ruraux

Le conseil municipal demande également au ministre de la Santé, Christian Dubé, de protéger les CLSCCentre local de services communautaires en milieu rural.

Dans une résolution adoptée lundi lors de la dernière séance du conseil municipal, les élus ont fait entendre leurs inquiétudes face aux fermetures annoncées lors du plan de contingence du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux - ATAbitibi-Témiscamingue .

Le conseil municipal croit qu'il en va notamment de la sécurité de certains citoyens des quartiers ruraux.

L’inquiétude est toujours la même, c’est de voir fermer nos services et d’avoir peur qu’ils ne rouvrent pas, souligne Mme Dallaire. Nos milieux ruraux sont fragiles, on est une ville- MRCMunicipalité régionale de comté , je l’ai dit souvent, on a un grand territoire rural. Nos milieux ruraux sont fragiles, pour quelques-uns dévitalisés, alors ce sont des services qui sont nécessaires.

Les élus municipaux de Rouyn-Noranda doivent rencontrer la PDGprésidente-directrice générale du CISSS-AT mardi à ce sujet.

Amphithéâtre Réal-Lacombe

Par ailleurs, l'amphithéâtre de la presqu'île du lac Osisko devrait bientôt porter le nom du Dr Réal Lacombe.

Le comité Patrimoine et toponymie de la Ville de Rouyn-Noranda a reçu plusieurs demandes afin que l'ancien directeur de la santé publique et fondateur de Villes et villages en santé, décédé en 2016, soit honoré.

Après avoir envisagé plusieurs endroits, l'amphithéâtre de la presqu'île semblait tout désigné, comme l'a expliqué la conseillère du district Noranda, Denise Lavallée.

Il est bien positionné, avec une vue sur la ville, un promontoire qui symbolise le côté visionnaire du Dr Lacombe. Et aussi, l’amphithéâtre, ça symbolise le côté rassembleur du Dr Lacombe. Quand on parle de cet homme, on parle toujours de ces deux éléments-là, un visionnaire et un rassembleur , fait-elle valoir.

Des démarches devront être entamées, notamment avec le collectif qui revitalisera le lac Osisko, mais la Ville aimerait officialiser le tout en 2023.

Départ de conseillers

Luc Lacroix, conseiller de Granada/Bellecombe, quitte la politique municipale après 12 ans. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

La Ville de Rouyn-Noranda a souligné l’engagement de trois conseillers municipaux de longue date en leur faisant signer le livre d’or de la municipalité lundi soir.

André Philippon a été conseiller municipal durant 16 ans. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

André Philippon, conseiller du district Rouyn-Sud, quitte la politique municipale après 16 ans d’engagement.

François Cotnoir, conseiller de Marie Victorin/Du Sourire, se retire également. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Les conseillers de Granada/Bellecombe et de Marie Victorin/Du Sourire, Luc Lacroix et François Cotnoir, se retirent quant à eux après 12 ans de vie politique.