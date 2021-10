Le maire Pierre Corbeil tire sa révérence

Élu en 2013 et 2017, il quittera son poste à l’issue des élections municipales du 7 novembre prochain.

C’est 40 ans de ma vie dont je tourne la page ce soir, puisque j’avais commencé à la Chambre de commerce en 1981, a-t-il rappelé avec émotion. Ça a passé vite et j’en sors grandi. La population de Val-d’Or m’a donné autant que j’ai pu lui donner. J’ai été en mesure de vivre des expériences inédites et essayer de trouver des solutions avec des gens extraordinaires.

Dans son allocution de départ, Pierre Corbeil a rappelé plusieurs réalisations de ses deux mandats à la mairie, notamment la place Agnico Eagle, la Forêt récréative, le Complexe multisports Fournier, la nouvelle caserne de pompiers, la patinoire Bleu Blanc Bouge ou encore la Déclaration de Val-d’Or.

Objectivement, je pense que nous avons livré la marchandise, affirme-t-il. Val-d’Or a grandi. Elle est sur les rails et elle l’a toujours été, grâce à des gens déterminés, qui n’ont pas peur d’innover et se retrousser les manches. C’est une ville qui a plus d’avenir que d’histoire. Il y a des défis et des difficultés devant nous, mais on a les ingrédients pour les surmonter.

Oscar Kistabish, président du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, est venu souligner le départ du maire Pierre Corbeil. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

L’actuel maire de Val-d’Or affirme ne pas vouloir s’impliquer dans la présente campagne électorale, alors que les conseillers Céline Brindamour et Léandre Gervais sont sur les rangs pour lui succéder.

Je ne vais pas m’en mêler, sauf si l’un ou l’autre des candidats venait s’essuyer les pieds sur mon tapis , a-t-il imagé.

Interrogé sur son avenir, Pierre Corbeil dit vouloir profiter de sa retraite pour se reposer et voyager, quand la pandémie le permettra davantage.