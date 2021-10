Vocabulaire électoral : pour en finir avec la langue de bois

On te le concède, la façon de parler des politiciens peut désarçonner le public. Les élus utilisent parfois des expressions tout droit sorties d’un autre univers. Pour mieux comprendre et suivre ce qui se dit au cours de cette campagne, réfère-toi à cette banque de mots. Tu nous remercieras plus tard!

EXPRESSIONS MUNICIPALES

Les élections municipales auront lieu le 7 novembre 2021. Photo : getty images/istockphoto / Andrii Yalanskyi

Maire

La personne élue maire représente l'ensemble de la population de sa ville — et non pas un seul district comme c’est le cas pour les conseillers. Le maire, c’est un peu comme un président de classe!

Conseiller municipal

Personne élue par les résidents d’un district. Imagine-toi qu’il est comme un représentant de classe. De concert avec les autres élus, il prend des décisions, lors de réunions appelées conseils municipaux .

Parti politique

Regroupement de personnes qui partagent des idées communes sur la façon d’administrer une municipalité, une province ou un pays. À Gatineau, il n’y a qu’un seul parti, Action Gatineau.

Candidat à l'investiture

Personne qui désire devenir le représentant de son parti politique dans une élection, soit comme chef de parti ou candidat officiel dans un district.

Candidat indépendant

Individu qui désire être élu et qui n’est pas affilié à un parti politique. Son programme est influencé par ses valeurs personnelles.

District

Une ville divise son territoire en districts électoraux, c’est-à-dire petits territoires. Chaque district est représenté par un conseiller. Il y a 19 districts électoraux à Gatineau.

Redécoupage

Révision des limites des districts électoraux qui se fait généralement en fonction du nombre de la population. Le plus récent district électoral de Gatineau se nomme Mitigomijokan.

VOCABULAIRE ÉLECTORAL

Un électeur dépose son vote dans l'urne lors des élections. Photo : getty images/istockphoto / Ali Çoban

Directeur général des élections

Personne indépendante qui s’assure que les élections se fassent dans les règles.

Droit de vote

Possibilité de voter lors d'une élection.

Liste électorale

Liste qui comprend les noms des électrices et des électeurs admissibles à voter. Toute personne doit apparaître sur la liste électorale pour exercer son droit de vote.

Électeurs

Toute personne qui vote lors des élections. Elle doit avoir la citoyenneté canadienne, habiter dans la ville où elle vote et vivre au Québec depuis au moins 6 mois. L’électeur doit être âgé de 18 ans ou plus.

Bulletin de vote (ballot)

Feuille de papier où figurent les noms des candidats, avec des espaces en blanc où l'électeur indique son choix.

Isoloir

Petite cabine privée où le citoyen va voter sans que personne ne puisse le voir. L’isoloir peut être composé de petits murs en carton rigide.

Vote par anticipation

Le vote par anticipation permet à un électeur qui souhaite voter avant la journée du scrutin de le faire.

Dépouillement

Processus qui consiste à compter les votes reçus dans un bureau de scrutin.

Urne

Boîte en carton avec une fente étroite au-dessus dans laquelle l’électeur dépose son bulletin de vote.

Scrutin

Le scrutin est le jour de l’élection où les électeurs sont appelés à voter.

LANGAGE POLITIQUE

Un candidat politique qui s'adresse successivement aux journalistes. Photo : getty images/istockphoto / andriano_cz

Agenda caché

Calque de l’expression anglaise hidden agenda. Accuser une personne d'avoir un agenda caché sur une question, c'est l'accuser de cacher ou de dissimuler ses véritables intentions à ce sujet.

Candidat-vedette

Personne bien connue qui se présente sous la bannière d'un parti. Il peut s'agir d'une personnalité néophyte en politique, mais aussi d'un politicien aguerri à qui l'on accorde toutes les chances de l'emporter.

Débatteur

Personne qui participe à un débat, à une discussion.

Dernier droit de la campagne (ou dernière ligne droite)

Les quelques jours d’intenses activités qui précèdent le jour du vote. On compare cette période à la dernière portion en ligne droite d'une piste de course, qui conduit à la ligne d'arrivée et dans laquelle peut souvent se jouer l'issue de la course.

Faire sortir le vote

Calque de l'anglais de l’expression to get out the vote. Cette expression est souvent employée au Québec pour signifier que l'on incite, par divers moyens, les gens à aller voter le jour du scrutin.

Lac-à-l'épaule

Désigne une rencontre importante tenue à l'écart, souvent dans un endroit naturel et vivifiant, au cours de laquelle les participants se réunissent pour définir de grandes orientations, s'entendre sur des actions à entreprendre, faire le point ou se ressourcer.