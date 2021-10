Tourisme médical : Molar City s’ennuie des Canadiens

Avec près de 500 dentistes et professionnels dentaires, Los Algodones est surnommée la capitale mondiale des soins dentaires. En temps normal, la petite bourgade mexicaine située à quelques minutes à pied de la frontière avec l’Arizona attire des milliers de touristes canadiens en quête de soins dentaires abordables. Depuis le début de la pandémie par contre, bon nombre d’entre eux ne peuvent plus s’y rendre, ce qui leur cause des ennuis et fait très mal à l’économie locale.