Le groupe scientifique ontarien sur la COVID-19 en faveur des tests rapides à l’école

Le Dr Peter Juni, qui dirige le groupe consultatif, le recommande pour les élèves de moins de 12 ans, qui sont trop jeunes pour être admissibles à la vaccination, et ce uniquement si le nombre de cas quotidiens en Ontario grimpe entre 1000 et 1500, soit le double du niveau actuel.

La province devrait alors examiner les communautés où les taux d'infection sont les plus élevés et concentrer les tests rapides sur les écoles aux prises avec des éclosions, avise-t-il dans une entrevue à CBC lundi.

Le cas échéant, le Dr Juni plaide pour que ces écoles adoptent une approche selon laquelle les enfants subiraient deux tests rapides par semaine et pourraient continuer à apprendre en classe tant qu'ils sont négatifs.

Pour le moment, il fait remarquer que l'Ontario reste dans une très bonne situation avec un nombre de nouvelles contaminations stable, et des moyennes sur sept jours oscillant entre 500 et 600. Actuellement, aucune école n'exige ce niveau de surveillance, selon le chef de l’organisme de conseil au gouvernement.

En ce moment, nous ne sommes pas dans une situation où tout cela est nécessaire , assure le Dr Juni.

Nous ne pourrons pas faire une approche à l'emporte-pièce dans toute la province parce que les défis logistiques et le nombre de tests qui seraient nécessaires sont tout simplement trop importants. Une citation de :Peter Juni, chef du groupe de consultation scientifique de l'Ontario sur la COVID-19

Certains parents et experts exigent que la province mette en œuvre des tests antigéniques rapides à grande échelle – qui nécessitent un écouvillonnage nasal et buccal et renvoie les résultats dans les 15 minutes – dans toutes les écoles. Les élèves seraient dépistés au moins deux fois par semaine et, s'ils étaient positifs, obtiendraient ce résultat confirmé par un test PCR, plus fiable.

Le Dr Peter Juni affirme que le groupe scientifique travaille avec le médecin hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore, le ministère de la Santé et d'autres parties prenantes depuis les trois dernières semaines pour déterminer de manière proactive les détails en cas de besoin de tests rapides.

Le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste de l'Ontario. Photo : La Presse canadienne / Tijana Martin

On s’attend à ce que le Dr Moore fasse une annonce à ce sujet mardi. Jusqu’ici, il s’était montré réticent à mettre en place une telle mesure, arguant que les faux positifs conduiraient les élèves qui ne sont pas réellement infectés à rester à la maison et à se faire tester par PCR, ce qui surchargerait les laboratoires.

Selon le gouvernement fédéral, qui a fourni aux provinces des millions de tests rapides l'an dernier, l'Ontario a reçu 20 millions de tests rapides et en a utilisé six millions, principalement pour les PME.

Le meilleur moyen de dépister, selon plusieurs experts

Les trois experts contactés par CBC News plaident pour un déploiement massif de cet outil dans les écoles.

De toute évidence, le fait que le gouvernement de l'Ontario appuie les entreprises avec des tests rapides montre que ces tests sont importants et peuvent aider à freiner la propagation de la COVID-19 , clame le Dr Naheed Dosani, responsable de l'équité en santé chez Kensington Health à Toronto.

Pourquoi les enfants et les familles n'ont-ils pas le même accès ? Les enfants et les familles ne méritent-ils pas la sécurité et le bien-être? , demande-t-il.

Des écoliers effectuent un écouvillonnage pour dépister la COVID-19 dans une école de Boston, dans le Massachusetts. Photo : Reuters / Allison Dinner

Les tests rapides sont également le meilleur outil pour dépister les personnes asymptomatiques, qui propagent néanmoins la COVID-19, indique de son côté l'épidémiologiste Colin Furness de l'Université de Toronto. Les tests sont de loin supérieurs aux questions du formulaire de dépistage actuel, qui se concentrent sur les symptômes.

Ces questions n'ont pas beaucoup de sens lorsque la majorité des enfants, ou au moins la moitié, sont asymptomatiques. Une citation de :Colin Furness, épidémiologiste à l'Université de Toronto

Le biostatisticien Ryan Imgrund a été consultant sur les récentes directives scolaires de l'Hôpital SickKids de Toronto, qui a recommandé cet été des tests rapides là où les cas étaient élevés à l'échelle locale.

Un test de dépistage antigénique procure un résultat en une quinzaine de minutes. Moins fiable qu'un test PCR, il peut cependant se révéler utile pour détecter la COVID-19 chez les personnes asymptomatiques. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Lui aussi pense que les questions de dépistage actuelles ne fonctionnent pas dans les écoles et que les cas ne sont détectés qu'après avoir été transmis.

Dans cet environnement, les dépistages antigéniques sont idéaux et devraient déjà être utilisés dans les districts scolaires comme Hamilton, où le conseil scolaire a déjà signalé plus de 100 cas dans plus d'un tiers de ses écoles – une transmission extrêmement troublante , dit-il.

Si la province avait mis en place un plan, elle aurait pu fournir les tests à ce bureau de santé de la bonne façon pour qu'ils soient distribués par les infirmières scolaires au personnel et aux élèves.