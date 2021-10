La santé mentale des jeunes torontois en péril à long terme, même après la pandémie

Compilant des informations glanées à partir de centaines d'études, d'entrevues et d'articles, le rapport Vital Signs 2021 de la Toronto Foundation (Fondation Toronto, traduction libre) suit l'augmentation alarmante des problèmes de santé mentale chez les enfants et les adolescents de la ville au cours des deux dernières années.

Le document constate un plus grand nombre de jeunes déclarant des sentiments de solitude, une augmentation des visites à la salle d'urgence de l'Hôpital pour enfants malades SickKids en raison d'idées suicidaires et un nombre croissant de troubles de l'alimentation.

Ces tendances, associées à une liste d'attente de plus en plus longue pour les services, font craindre que l'impact des deux dernières années sur la santé mentale se poursuive longtemps après la fin de la pandémie.

Nous craignons que l'anxiété et la dépression à long terme ne deviennent des maladies à vie et des fardeaux à porter pour nos enfants , assure la présidente et chef de la direction de la Fondation Toronto, Sharon Avery.

La pandémie de l'ombre

Mme Avery qualifie les problèmes de santé mentale de pandémie de l’ombre qui risque de déborder le système de santé mentale, qui était déjà surchargé, en particulier pour les jeunes .

Au début de 2020, Santé mentale pour enfants Ontario (CMHO) a publié des chiffres montrant que quelque 28 000 enfants et jeunes de moins de 18 ans attendaient des services de santé mentale et contre la toxicomanie, soit plus du double de la liste d'attente de 2017.

Sharon Avery est la présidente et chef de la direction de la Fondation Toronto. Photo : CBC/Paul Smith

Cette trajectoire devrait se poursuivre, comme l’a récemment noté l'Association médicale de l’Ontario (AMO) dans un communiqué, qui prévoit une explosion de la demande de services de santé mentale après la pandémie, selon ce que montrent des précédents historiques.

Des taux élevés de problèmes de santé mentale ont persisté pendant au moins six ans après la pandémie de 1919 , lit-on dans le rapport, qui cite l’ AMOAssociation médicale de l’Ontario .

Des études sur des personnes qui ont dû être mises en quarantaine ou isolées pendant l'épidémie de SRA, évoquées dans le même communiqué de l' AMOAssociation médicale de l’Ontario , ont également montré que les personnes ont subi un stress post-traumatique et une dépression par la suite.

Pourquoi ce retard?

Une partie de la raison, dit Asante Haughton, est due à la façon dont le traumatisme peut fonctionner.

Nos corps sont équipés pour traverser des expériences traumatisantes et nous ressentons ensuite l'impact de ce traumatisme lorsque cette expérience se termine , analyse ce défenseur de la santé mentale et gestionnaire chez Stella's Place, un organisme qui fournit des services de santé mentale aux jeunes.

M. Haughton affirme que le nombre de jeunes cherchant de l'aide a considérablement augmenté après mars 2020, et qu'il ne serait pas surpris de les voir augmenter à nouveau à mesure que nous sortons de la pandémie .

L'un des plus grands défis en ce moment est simplement de disposer d'une infrastructure suffisante pour prendre en charge le flot d'utilisateurs de services que nous allons probablement recevoir.

La conseillère en santé mentale Octavia Sampson craint que l'isolement ne s'aggrave après la pandémie, empêchant les gens de tendre la main ou de construire de nouvelles communautés. Photo : Photo soumise par Octavia Sampson

Octavia Sampson croit également que le besoin en services de santé mentale augmentera à l'avenir.

Conseillère en santé mentale, Mme Sampson a cofondé le collectif Afya, un groupe qui vise à soutenir et à fournir des services de santé physique, mentale et sociale aux femmes et aux filles noires.

Je pense qu'en ce moment, les gens sont en mode survie, alors ils ne font que travailler sur ce qui va m'amener au point suivant ", raconte-t-elle à CBC.

Et finalement, une fois qu'ils ne s'inquiéteront plus des dangers immédiats, il y aura une partie d'entre eux qui se rendra compte que tout mon monde a changé.

Plus de services et de perspectives d'avenir

Octavia Sampson et Asante Haughton prônent davantage de programmes et de services — en particulier des services dirigés par des jeunes, selon la première.

M. Haughton convient que les services de santé mentale sont essentiels, en particulier les programmes dans d'autres langues que l’anglais, pour les jeunes des populations minoritaires et autochtones et dans les zones mal desservies de la ville.

Il dit également que du travail doit être fait pour lutter contre les facteurs de stress quotidiens qui rendent la vie difficile.

Anxiété, troubles alimentaires et dépressifs ont nettement augmenté chez les jeunes depuis la pandémie, selon les spécialistes. Photo : Shutterstock

Nous devons certainement mettre l'accent sur les choses pratiques. Les jeunes ont besoin d'avoir un emploi et de payer un loyer , ainsi que d'avoir les moyens de se nourrir et de se déplacer.

Le rapport Vital Signs dresse aussi le portrait d'une ville aux prises avec des inégalités de plus en plus répandues qui peuvent avoir un impact considérable sur la santé mentale.

Le nombre de jeunes chômeurs est disproportionnellement plus élevé, les jeunes n'ont pas d'espoir quant à leur avenir, la moitié des jeunes de Toronto envisagent de quitter la province parce qu'ils ne pensent pas pouvoir joindre les deux bouts , explique Sharon Avery, de Fondation Toronto.