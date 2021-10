Le maire de Québec fait ses adieux aux citoyens

J'en suis rendu au point où j'ai hâte de que ça finisse , a-t-il confié aux journalistes dans la mêlée de presse qui précédait la dernière séance du conseil. Régis Labeaume reste à l'écart de l'espace public depuis le début de la campagne électorale bien qu'il s'autorise une conférence de presse par semaine. Je suis toujours dans les dernières affaires.

Son mandat se termine dans un mois après 14 ans assis dans le siège du maire. Je me souviens la première fois que je suis entré dans la salle du conseil municipal. J'étais tellement impressionné et ému parce que c'est vraiment beau. Régis Labeaume parle de cette salle comme de son petit parlement. Au cours des années, il a visité plusieurs salles du conseil aux États-Unis et au Canada, mais celui de Québec a un caractère bien à lui.

Ça sent l'histoire, ça sent le patrimoine, ça sent le système britannique et ça sent un peu le pouvoir aussi. Une citation de :Régis Labeaume, maire de Québec

Comme tous les maires avant lui, Régis Labeaume aura droit à son portrait dans le hall de l'hôtel de ville. Quand les gens s'arrêteront devant pour le regarder, il espère qu'ils diront de lui qu'il a été honnête et authentique. Il croit avoir mis en place une culture d'intégrité à l'hôtel de ville. J'ai la chance de sortir de 14 ans de politique honnête. Je suis entré honnête et je suis sorti honnête.

Il dit avoir eu du fun à bâtir un plan financier avec ses trois directeurs généraux qui se sont succédé au fil des années. Il a eu beaucoup de plaisir aussi à repenser la ville et l'aménagement de son territoire.

Le maire part le coeur léger . Les dernières semaines se sont déroulées dans l'harmonie à l'hôtel de ville. Il est content de voir que son départ se passe comme il l'avait imaginé. En politique, finir et faire une transition réussie c'est rare.

L'après

Régis Labeaume est arrivé à la mairie de Québec à la suite du décès inattendu de la mairesse Andrée P. Boucher. Au cours des années, l'hôtel de ville s'est transformé en chapelle ardente pour trois de ses prédécesseurs, Gilles Lamontagne, Jean Pelletier et Jean-Paul L'Allier.

En novembre, Régis Labeaume va rejoindre le club des ex . Il promet d'y rester pour encore plusieurs années. Il fait toutefois cette mise en garde : J'ai dit : "ex, pas belle-mère".

Imposteur ou politicien ?

Dans les premières années de son mandat, le nouveau maire détestait l'étiquette du politicien . Il n'était pas certain du rôle qu'il s'apprêtait à jouer. Aujourd'hui, je suis capable de l'assumer parce que j'ai un bilan.

Il rappelle qu'à son arrivée, il a rapidement mis la main à la pâte pour relancer les fêtes du 400e anniversaire. J'ai mis ma tête sur le billot. J'aurais pu me la faire couper vite.

Quatorze ans plus tard, il ne se sent plus imposteur. Je suis un politicien. Je l'assume complètement, mais j'ai mon genre.

Éloges

Les premières minutes du conseil municipal ont aussi permis à ses adversaires de lui rendre hommage.

Il a été mon maire aussi pendant quatre ans , a dit le chef de l'opposition officielle. Jean-François Gosselin a souligné qu'il avait la vilaine tâche de relever les mauvais coups de l'administration Labeaume dans le dernier mandat. Il en garde bons souvenirs. Ç’a été un honneur d'être votre vis-à-vis , a-t-il conclu.

Le chef de Démocratie Québec a pour sa part rappelé le côté rassembleur du maire sortant lors des événements tragiques de la Mosquée de Québec et de la tuerie du Vieux-Québec. Vous avez été un exemple , a-t-il dit. On avait besoin de cela.

Nostalgie

Le maire ne va pas s'ennuyer du conseil municipal. J'ai beaucoup de respect pour l'institution, j'ai beaucoup de respect pour la procédure, mais non, ça ne va pas me manquer .

Régis Labeaume reconnaît que les deux premières années de son mandat, alors qu'il était minoritaire au conseil, ont été les plus belles. Il fallait convaincre avec les meilleurs arguments. Il fallait du cran et de l'intelligence.