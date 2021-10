La quatrième vague de la COVID-19 au N.-B. est « la pire de toutes », dit un médecin

Selon le docteur John Tobin, chef de l’unité de médecine familiale de l’hôpital d’Edmundston, parmi toutes les vagues de cas que la région a connues, celle-ci est la pire.

Treize personnes ont été admises à l’hôpital au courant de la semaine dernière, et durant la fin de semaine, plusieurs ont dû être transférées à l'unité des soins intensifs, qui est maintenant réservée qu’aux patients atteints de la COVID-19.

Les autres patients ont donc dû être déplacés ailleurs dans l’hôpital.

À l’unité COVID, la très très grande majorité des patients ne sont pas vaccinés. […] Le vaccin nous protège. C’est aussi simple que ça. Une citation de :John Tobin, chef de l’unité de médecine familiale de l’hôpital d’Edmundston

Le Dr John Tobin explique que ces chamboulements ont des conséquences sur le personnel. Plusieurs employés sont épuisés. Il y a aussi une pénurie de personnel.

Quand on parle de personnel, ce n’est pas le personnel infirmier seulement , souligne le Dr John Tobin. On essaie de jongler tout cela pour arriver à soigner tout le monde.

L’administration de l’hôpital se prépare à devoir transférer des patients vers d’autres zones de la province, comme cela a déjà été fait au printemps dernier.

Le Dr John Tobin, le 4 octobre 2021, par visioconférence. Photo : Radio-Canada

Il souligne toutefois que ces autres zones vivent également des défis.

Ce qui m’inquiète le plus là-dedans, c’est que les autres zones ne sont pas nécessairement en bonne shape eux autres non plus. À un moment donné ces zones-là vont-elles se rendre en débordement aussi ? , se demande le Dr John Tobin.

Il ajoute que le service ambulancier répond à des appels à longueur de journée. Si on les assigne à faire des transferts dans une autre zone, mettons à 400 km de chez nous […] On est en train de stresser beaucoup de systèmes tout d’un coup , dit-il.

Nous avons perdu 18 personnes en 10 jours

Selon le chef de l'opposition, Roger Melanson, la situation sanitaire est actuellement hors de contrôle dans la province.

L’opposition demande à ce que la santé publique resserre les mesures sanitaires.

Roger Melanson croit que des mesures coupe-circuits durant quelques jours sont nécessaires, comme cela a déjà été le cas dans le passé, notamment à Edmundston.

Nous devons écouter les experts en modélisation. La situation est devenue incontrôlable. Nous avons perdu 18 personnes en 10 jours , a-t-il écrit sur sa page Facebook, dimanche soir.

Roger Melanson, chef de l’opposition officielle à Fredericton. Photo : Radio-Canada

À cinq jours du congé de l’Action de grâce, Roger Melanson estime qu’une mise à jour du gouvernement provincial s’impose.

Selon lui, la transmission du variant Delta est minimisée par Blaine Higgs.

C’est un manque de leadership total du premier ministre , déclare-t-il.

Je pense qu’on a besoin d’avoir plus que des statistiques, on a besoin d’avoir un plan réel, des mesures sérieuses. Une citation de :Roger Melanson, député libéral de Dieppe et chef intérimaire de l'opposition

Soixante-quatre pour cent des nouvelles personnes atteintes de la COVID-19 signalée dans la province lundi n’étaient pas pleinement vaccinés.

À ce jour, 80,6 % des Néo-Brunswickois ont reçu leurs deux doses de vaccin, et 89,5 % en ont au moins une.

Avec les informations de Sarah Déry