L’ancien maire de Dawson Peter Jenkins est décédé

Ministre, député, chef du parti du Yukon, et maire de Dawson pendant des décennies, Peter Jenkins est décédé. Il souffrait de la COVID-19 depuis plus de deux semaines.

Dans un communiqué, le premier ministre, Sandy Silver, décrit Peter Jenkins comme un entrepreneur et propriétaire d'hôtel bien connu et prospère, dont de nombreux Yukonnais se souviennent affectueusement pour son désir de redonner à sa communauté locale. Résumant en une phrase de nombreux aspects de ce personnage illustre de Dawson.

Maire de la Ville de 1980 à 1994 et de 2009 à 2012, il a également servi le Yukon en tant que député du Klondike et ministre. Son successeur à la mairie de Dawson, Wayne Potoroka, raconte que Peter Jenkins était toujours prêt à aider et le faisait loin des projecteurs sans jamais demander la moindre reconnaissance pour ça. Il se souvient aussi du maire lorsqu’il siégeait ensemble au conseil municipal. Son approche était en gros : prenez une décision, bonne ou mauvaise, et vivez avec , se souvient-il.

L'une des décisions de l’ancien maire lui a valu le surnom de Pirate Pete . En souscrivant à la télévision par satellite sous le nom de pionniers du Klondike décédés depuis des années, il avait pu partager le signal à travers la ville, l’offrant gratuitement à tous ses habitants.

Il essayait de faire quelque chose pour les gens de Dawson et puisqu’il n’y arrivait pas de façon conventionnelle dirons-nous, il a pris les mesures qu’il estimait nécessaires pour que les choses bougent, raconte Doug Graham, ancien député et ministre.

Ce qui pouvait sembler illégal ou irresponsable dans l’esprit de certaines personnes n'était dans le sien que ce qu'il y avait de mieux à faire pour les habitants de Dawson. Une citation de :Doug Graham, ancien député et ministre

Propriétaire de l'Hôtel Eldorado, il avait connu des déboires avec la justice pour n’avoir pas remboursé un prêt gouvernemental contracté pour son hôtel depuis des années, mais aussi, car il avait été découvert que l'hôtel en question volait de l'électricité.

Peter était un personnage intéressant . C’est ainsi que Doug Graham tente de résumer au mieux Peter Jenkins.

Il a peut-être été le propriétaire de l'Hôtel Eldorado pour beaucoup, mais pour moi dès que je suis arrivé, il a été cette présence plus grande que nature dans la communauté, la scène politique ici (à Dawson), et l’est resté pendant de nombreuses années , confie Wayne Potoroka. Il évoque aussi sa grande connaissance de l’histoire de Dawson, du Yukon qu’il ne rechignait jamais à partager.

À ses débuts, le jeune député de Lac Laberge, Brad Cathers, avait aussi beaucoup appris de Peter Jenkins. Plus que quiconque, il m’a appris comment fonctionnait l’Assemblée. J’ai beaucoup appris de ses talents d'orateur, capable de parler sur un grand nombre de sujets, énumère-t-il. C’est très difficile de résumer en quelques mots tout ce qu’il m’a enseigné, ce que le Parti du Yukon et bien sûr le Yukon lui doivent.

Je pense que Dawson devient moins coloré, sans des gens comme Peter ici. Cet endroit est intéressant, vibrant, par des gens comme lui, bon et mauvais, il est de ces gens qui font de Dawson ce qu’elle est. Une citation de :Wyane Potoroka, maire de Dawson

C’était sûrement l’un des meilleurs amis que le Yukon rural ait pu avoir , estime son ami Bob Laking qui le décrit comme le porte-parole du reste du Yukon à Whitehorse. Il explique aussi que la population a beaucoup changé ces dernières années, ce qui fait que beaucoup ne connaissaient plus Peter que par son hôtel et pas pour son engagement politique, mais il manquera aux gens qui habitent ici depuis longtemps c’est certain. Sa perspicacité, sa détermination et le fait qu’il avait toujours du temps pour quiconque l’appelait, voilà le souvenir que je garderais de lui.

Le gouvernement a annoncé que les drapeaux du siège du gouvernement à Whitehorse seront mis en berne pendant 7 jours pour lui rendre hommage.