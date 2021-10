Plus d’un million de dollars investis pour le tourisme en Gaspésie

L’aide de Québec, versée sous forme de prêt, provient du programme d’appui au développement des attraits touristiques. Elle servira à développer l’offre touristique hivernale et estivale de l’entreprise.

Le Chic-Chac, qui se spécialise dans le tourisme d'aventure, propose des forfaits de ski hors piste, des remontées mécanisées en chenillettes et en hélicoptère. Elle offre aussi la restauration et l’hébergement.

Une partie de l’enveloppe permettra l’ajout de services d’hébergement et la modernisation de ceux déjà existants.

Elle servira également à financer les travaux de rénovation de l’église de Murdochville. Le Chic-Chac a fait l’acquisition du bâtiment religieux en 2020 pour en faire son centre opérationnel et administratif.

L'ensemble des investissements est évalué à 1,2 million de dollars.

L'ancienne église de Murdochville a été entièrement rénovée pour devenir le quartier général du Chic-Chac. (archives) Photo : Gracieuseté du Chic-Chac

Guillaume Molaison, copropriétaire du Chic-Chac, affirme que le projet est bien avancé. On arrive à tout près de 90 % d’avancement des travaux, alors ça commence à être excitant de voir le produit fini. Ça fait déjà 15 ans qu’on travaille sur ce projet .

Le chef d’entreprise est fier de participer au renouveau de Murdochville. On est rendu à un point, dans l’histoire de Murdochville, où il y a enfin un intérêt pour les bâtiments. Nous, on joue notre rôle en remettant la qualité dans les infrastructures d’accueil. On avait bien travaillé nos services au niveau du ski. C’est le temps d’amener la même qualité dans les structures d’accueil.

Guillaume Molaison, copropriétaire du Chic-Chac a profité de la visite de la député de Gaspé, Méganne Perry Mélançon (à gauche) et la ministre du Tourisme Caroline Proulx (au milieu) à Murdochville lundi. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Pour la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, il est important de contribuer à la mise en valeur de la région pour attirer les visiteurs.

Elle se réjouit de voir augmenter l'offre de services touristiques en Gaspésie, notamment en valorisant l'ancienne église. C’est un superbe projet de rénover la vieille église, qui va vraiment être multifonctionnelle. Il va y avoir le centre opérationnel du Chic-Chac qui va être là, donc les emplois vont être là. Il va y avoir un bar. Il y a une partie également pour présenter des spectacles, des mini-concerts et des salles VIP à l’arrière qui vont donner littéralement sur les Chic-Chocs.

Près de 500 000 $ pour appuyer 23 projets touristiques

Après avoir visité Murdochville, la ministre du Tourisme a fait une halte à New Richmond. Elle a annoncé un investissement de 491 000 $ pour appuyer 23 projets touristiques dans la région de la Gaspésie.

Lors de son passage à New Richmond, la ministre du Tourisme Caroline Proulx a appuyé la réalisation de 23 projets touristiques en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Des entreprises d'hébergement, d’activités de plein air et des organisateurs d’événements touchent des subventions allant de 5000 $ à 50 000 $. Ce montant provient de Tourisme Gaspésie et du ministère du Tourisme.

À New Richmond, l’hôtel Le Francis recevra 30 000 $ pour rénover ses chambres. On refait les salles de bain, on va changer les meubles pour remettre le tout au goût du jour. Il y a déjà une aile qui a été rénovée, maintenant on s’attaque aux chambres du côté de la route , précise la responsable du service à la clientèle de l'établissement, Rosalie Bujold.

À Carleton-sur-Mer, l'entreprise Pêche sportive Baie-des-Chaleurs a investi pour accueillir plus de clientèle lors de ses excursions.

On a eu une subvention de 20 000 $ qui nous a servi principalement à acheter une nouvelle embarcation , précise le propriétaire Benoit Cantin. On avait beaucoup de demandes pour les excursions. Avec un deuxième bateau, ça nous a permis de combler un manque qu’on avait.

Benoit Cantin, propriétaire de Pêche sportive Baie des Chaleurs a reçu 20 000 dollars pour l'achat d'une nouvelle embarcation. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L'aide du gouvernement a permis l'organisation de rendez-vous culturels cette saison. C’est le cas du village en chanson de Petite-Vallée, du festival Éole en musique organisée à Matane ou encore de Musique du bout du monde à Gaspé.

L’été 2021 pourrait bien être une saison record du point de vue touristique en Gaspésie. La ministre du Tourisme a révélé que le taux d’occupation des hôtels en août a dépassé le record de 2019, en dépassant la barre des 95 %.

Tourisme Gaspésie devrait annoncer le bilan de la saison estivale en novembre.

Un texte de Perrine Bullant avec la collaboration d'Isabelle Larose.