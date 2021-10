Human Rights Watch accable la Colombie-Britannique pour sa gestion de la canicule

Selon un rapport sur la canicule estivale produit par l’organisation non gouvernementale internationale Human Rights Watch, la Colombie-Britannique n'a pas de plan d'action contre la chaleur. Le manque d'accès au refroidissement et au soutien ciblé pour les personnes âgées et handicapées a même contribué à des souffrances inutiles, voire à des décès.

Entre le 25 juin et le 1er juillet 2021, la province a connu un dôme de chaleur, avec des températures record atteignant jusqu'à 49,6 °C. Le Service des coroners provincial a déploré 569 décès liés à la chaleur entre le 20 juin et le 29 juillet, dont 445 sont survenus pendant le dôme de chaleur.

Parmi les personnes décédées, 79 % étaient âgées de 65 ans ou plus.

Le gouvernement peine à réagir

Le 23 juin, Environnement Canada a publié des dizaines d'avertissements de chaleur, soulignant que les températures pourraient atteindre 40 °C.

Mais selon l’ ONG Organisation non gouvernementale , qui affirme avoir pris contact avec des fonctionnaires du gouvernement de la Colombie-Britannique et de la Ville de Vancouver, la province a mis du temps à réagir.

D'après Human Rights Watch, bien qu'une urgence chaleur ait été déclarée par chaque autorité sanitaire régionale à partir du 25 juin, cet avis est resté interne au système de santé publique.

De plus, toujours selon l’ ONG Organisation non gouvernementale , les services de santé d'urgence de la Colombie-Britannique n'ont activé leur centre d'opérations d'urgence pour coordonner leur intervention qu'après que le dôme de chaleur a commencé à se résorber.

Un impact physique et mental

Human Rights Watch a conduit une enquête auprès de 31 personnes en Colombie-Britannique, entre juillet et septembre, dont 13 personnes handicapées, 7 personnes âgées et 2 membres de la famille de personnes âgées, ainsi que des prestataires de services, des défenseurs des droits de la personne et des dirigeants communautaires.

Au cours de cette enquête, publiée mardi, 5 personnes âgées et 12 personnes handicapées ont déclaré que l'épisode de chaleur avait considérablement affecté leur santé physique et mentale.

Certaines ont dit avoir craint pour leur vie.

Les personnes handicapées et les personnes âgées sont très exposées au stress thermique, mais elles ont été laissées seules face à une chaleur dangereuse Une citation de :Emina Ćerimović, chercheuse sur les droits des personnes handicapées à Human Rights Watch

Le rapport note que les aînés sont moins capables de s'adapter aux changements soudains de température et plus susceptibles d'avoir des problèmes médicaux qui peuvent rendre la chaleur plus dangereuse, comme des troubles cardiaques ou respiratoires.

Le gouvernement provincial a déclaré à Human Rights Watch qu'il ne disposait pas de données sur le nombre de personnes handicapées parmi les personnes décédées ni sur d'autres effets de la chaleur, telles que les admissions à l'hôpital et les impacts sociaux.

Risques accrus pour les personnes seules, isolées et pauvres

Selon une première évaluation provinciale des décès signalés pendant le dôme de chaleur, plus de décès se sont produits dans les zones où les gens vivent seuls.

De plus, toutes les personnes interrogées par l’ ONG Organisation non gouvernementale qui ont subi des effets graves, sauf deux, vivaient dans des logements subventionnés ou d'autres petits logements sans ventilation ou circulation d'air adéquate, et dans des bâtiments mal isolés sans ombre naturelle.

La plupart d'entre elles ont déclaré qu'elles n'avaient pas les moyens d'acheter des appareils de refroidissement, et encore moins de payer le coût de leur fonctionnement.

Les municipalités et les Premières Nations gèrent des centres de rafraîchissement publics, mais les personnes interrogées ont déclaré que s’y rendre n'était pas une option viable. Certaines ont dit que cela pouvait les exposer à la COVID-19 ou déclencher des symptômes indésirables.

Quatorze personnes ont déclaré être confrontées à un traumatisme, à de l'anxiété ou de la dépression en raison de leur expérience et de l'incertitude quant à la manière dont elles survivront aux futures vagues de chaleur.

Les personnes souffrant de troubles mentaux préexistants ont expliqué que le dôme thermique avait exacerbé leurs symptômes, et six ont dit qu'elles craignaient pour leur vie.