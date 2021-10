Un dernier conseil de ville comme maire d’Alma pour Marc Asselin

Marc Asselin préside lundi soir pour une dernière fois le conseil municipal d'Alma, après 12 ans à titre de maire de la Ville de l'Hospitalité et six ans à titre de conseiller.

Rencontré en journée par Radio-Canada, il se disait fébrile à quelques semaines de la fin de sa carrière politique. Lundi soir, il prenait donc place pour la dernière fois dans le fauteuil réservé au maire lors des séances du conseil. Hey, c'est 18 ans de ma vie, c'est une page qui se tourne!, a-t-il lancé d'entrée de jeu.

La voie de contournement des quartiers Delisle et Isle-Maligne, la revitalisation de la rivière Petite-Décharge et la création du Centre d'excellence des drones (CED) font partie des réalisations qui le rendent fier. Il y a un autre dossier également qui réjouit le maire Asselin. Quand on a fini par me confirmer que nous aurions le centre multisport, c'était une victoire. C'est un débat qui avait commencé en 2009 et on a coupé le ruban en 2017 , a-t-il rappelé.

Selon lui, le dossier illustre parfaitement la patience requise en politique, un apprentissage que le maire Asselin a fait au début de sa carrière. La politique, ce n'est pas une affaire de claquage de doigts , a mentionné celui qui a aussi travaillé durant 36 ans pour Produits forestiers Résolu (PFR).

Le maire d'Alma, Marc Asselin Photo : Radio-Canada

Le maire Asselin a raconté qu'il travaillait de longues heures par désir de bien comprendre ses dossiers. Puis même que je répondais à mes courriels, le soir, la nuit. J'envoyais mon courriel à 4 h du matin. Je me faisais traiter de fou à l'autre bout. Sauf que quand tu es pris dans le public, c'est dur de se concentrer et de trouver les bons mots , a-t-il enchaîné.

L'Almatois a su tisser des liens avec ses partenaires et confrères politiciens lors de certains contextes. Il y a le formel et l'informel. Moi, je suis meilleur dans l'informel. Pour ça, j'aime mieux les 5 à 7. [...] Tu vas trouver des arguments que tu n'avais pas quand tu te battais dans le sérieux. Et ça fini par dire : "Bien coudonc, ton idée n'est pas si folle que ça, je n'avais pas vu ça comme ça" , a raconté le politicien d'expérience.

En janvier 2020, Marc Asselin, maire d'Alma s'était rendu à Québec au sein d'une délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour défendre l'industrie de l'aluminium du Québec. Photo : Radio-Canada

Il a aussi indiqué qu'il a vécu les derniers mois passés derrière son écran plutôt difficilement. Avec les Zoom et les Teams, je n'étais plus capable , a-t-il dit à propos des changements apportés par la pandémie de COVID-19.

Sa succession

Pour ce qui est de la course à la mairie qui culminera le 7 novembre, bien qu'il appuie toujours la conseillère Sylvie Beaumont, il reconnaît l'expérience d'un autre conseiller qui se présente, Jocelyn Fradette. Je lui ai donné des missions dures. Et elle les a tous bien réussies. Alors quelque part, moi je pense que Sylvie au niveau timing, elle est là. Mais Jocelyn Fradette a du talent aussi , a-t-il tenu à ajouter. Manon Girard et Lucille Gagnon sont aussi sur les rangs.

Pour la suite des choses, il ne compte pas jouer au gérant d'estrade. Je serai peut-être disponible si on m'appelle, mais moi je n'appellerai pas , a-t-il assuré.

D'après un reportage de Laurie Gobeil