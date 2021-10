Campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa : le Comité de l’urbanisme donne son aval

Le bâtiment principal du campus offrirait un espace hospitalier de 2,5 millions de pieds carrés. La construction devrait s’étendre sur une période de 25 ans.

Le plan promet de protéger des arbres, de collaborer avec les collectivités avoisinantes pour le stationnement et de mettre en œuvre des mesures pour protéger le paysage à valeur de patrimoine culturel de la de la Ferme expérimentale centre , peut-on lire dans le communiqué de la Ville d’Ottawa.

Le plan a été approuvé à 6 votes contre 2, lundi, après que le sujet ait été à l’agenda toute la journée de vendredi pour une réunion extraordinaire au cours de laquelle des résidents d'Ottawa se sont fait entendre.

Les deux seuls conseillers municipaux qui se sont opposés au plan, lundi, sont Shawn Menard et Jeff Leiper, qui représentent des districts où il est prévu que le futur établissement voit le jour. Shawn Menard a réitéré sa frustration quant au manque de participation démocratique dans la prise de certaines décisions, notamment en ce qui a trait au choix du site.

Le conseiller Riley Brockington, dont le quartier englobe la majorité du nouveau campus proposé, a voté pour, bien qu'il ait souligné certaines préoccupations des électeurs qui doivent encore être résolues.

Rien ne permet de conserver ou de maintenir la Ferme [expérimentale centrale adjacente] sur le site [situé] en plein cœur d’Ottawa. C’est troublant pour moi et c’est troublant pour les gens d’Ottawa.

Des motions présentées

Le Comité a adopté une motion présentée par M. Brockington demandant de protéger la ferme. Le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, le ministère de l'Environnement et du Changement climatique et la Commission de la capitale nationale (CCN) sont les instances visées par la demande de cette motion.

Le directeur général du service de la planification, de l’infrastructure et du développement économique, Steve Willis, a précisé que la position de l'administration locale s'alignait sur une proposition de protection juridique de la Ferme qui a été présentée par le député fédéral d'Ottawa-Centre, Yasir Naqvi.

Trois conseillers du centre d’Ottawa, Shawn Menard, Jeff Leiper et Catherine McKenney, ont réussi à présenter des motions qui ont aussi été adoptées par le Comité. Lesdites motions feraient en sorte que l'Hôpital et la Ville collaborent pour créer un organisme communautaire chargé de surveiller les répercussions de la construction sur la circulation.

Les motions visent également à améliorer le transport en commun et la connectivité des vélos, à reconfigurer le stationnement de surface proposé et à remédier à la perte d'arbres matures due au projet.

Un plan du futur Hôpital d'Ottawa avec une vue du lac Dow (archives) Photo : Courtoisie/Hôpital d'Ottawa

Le personnel de la Ville a indiqué aux conseillers qu'il s'attendait à ce que le projet fasse tomber plus de 520 arbres et qu'il allait travailler avec l'hôpital pour trouver des moyens de replanter, de remplacer et de protéger autant d'arbres que possible.

Le conseiller Scott Moffatt, qui copréside le comité de planification, s’est basé sur sa propre expérience d’infirmier pour établir que l'intégration d'un espace vert dans le campus hospitalier contribuerait au bien-être mental des patients et du personnel sur le site.

Je ne pense pas que placer les travailleurs de la santé dans une jungle de béton soit quelque chose qui va les aider , a-t-il illustré.

Le conseil municipal votera à son tour sur le plan directeur du site lors de la réunion du 13 octobre.

Avec les informations de Matthew Kupfer, CBC