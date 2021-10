Manifestation devant le parlement à Victoria alors que débute la rentrée parlementaire

Un porte-parole du regroupement Rainforest Flying Squad a précisé que les manifestants n’ont pas empêché l’accès au parlement aux politiciens, qui vont y siéger au cours des six prochaines semaines, mais ils voulaient que le gouvernement puissent entendre leurs inquiétudes quant à la coupe des arbres anciens dont à Fairy Creek, dans l’île de Vancouver.

Grand-mère Osa fait partie des nombreux manifestants venus exprimer leur désaccord avec la coupe des arbres à Fairy Creek devant le Parlement à Victoria, sur l'île de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Aucun autre arbre ne devrait être enlevé du territoire de Fairy Creek, nous devons obtenir un moratoire sur la coupe des arbres Grand-mère Osa

Alors qu'un juge a refusé de prolonger l'injonction du tribunal la semaine dernière, Seamus Kelly est venue faire entendre sa voix devant le parlement à Victoria. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Nous sommes ici pour protéger les forêts anciennes. Horgan doit imposer un moratoire comme l’a conclu un rapport pour lequel les contribuables ont payé et dont les conclusions n’ont pas été suivies. Il [John Horgan] a plutôt augmenté la coupe d’arbres de 40%. Nous sommes ici pour le futur du Canada, il est grand temps qu’on soit entendu Seamus Kelly

Plus de 1 100 personnes ont été arrêtées cette année pour avoir enfreint l'injonction du tribunal en protestant contre l'exploitation forestière de vieilles forêts. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Nous menons ces actions pour nos ancêtres, nos enfants, pour les animaux, pour l’eau, pour la vie, pour l’unité, pour la paix, pour tout ce qu’il y a de bon, pour Fairy Creek Rainbow Eyes

Le but de ces manifestations était d'attirer l'attention du gouvernement, et non pas de bloquer l'accès aux bâtiments. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Nous guérissons après des atrocités, et j’espère que les coupables pourront guérir, eux, aussi. Nous sommes victimes de lois et de politiques racistes. Les arbres sont arrachés de nos territoires, alors qu’est-ce qui s’ensuivra ? Nous devons éveiller les gens, car il y a un manque important de connaissance et cela doit changer. Il y a trop de paroles, et trop peu d’actions Michael Arnouse

Zoé Lardière, parmi les manifestants réunis devant le Parlement à Victoria, estime que ce sitting est un moyen de se faire entendre. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Nous avons été ignorés pendant plus d’un an, mais on ne peut pas nous ignorer ici [devant le parlement]. Le gouvernement doit mettre en place les conclusions de son propre rapport, et nous sommes ici pour le rappeler Zoé Lardière