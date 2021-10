Le masque est de retour dans les cours d’éducation physique de Granby

À l'École primaire Joseph-Poitevin de Granby, les enseignants et leurs élèves s'adaptent, malgré la contrainte. Les sourires sont visibles derrière les masques pendant le cours d'éducation physique.

On veut les garder en présentiel , affirme en souriant Mélanie Gariépy, enseignante, qui assure faire contre mauvaise fortune bon coeur.

Le retour de cette contrainte pousse d'ailleurs les enseignants à faire preuve de créativité pour trouver des activités où la distance de deux mètres est maintenue, ce qui permet de prendre une pause du port du masque. On a mis des petites étiquettes de deux mètres, ce sont de petites choses qu'on a faites au début de la pandémie. Aujourd'hui, c'est simple pour nous de pouvoir adapter pour donner à l'élève des périodes sans masque , souligne-t-elle.

De plus, la plupart des cours d'éducation physique se donneront à l'extérieur, pour diminuer les risques de transmission.

Cependant, s'il est inconfortable, l'enseignante soutient que le masque ne nuit pas aux performances des élèves. La capacité respiratoire n'est pas diminuée , affirme-t-elle.

Les élèves sont toujours heureux de venir au gym, même s'ils ont le masque. Une citation de :Mélanie Gariépy, enseignante

Le retour de cette mesure sanitaire est donc bien reçu, considérant qu'après un an et demi de pandémie, les jeunes ont plus que jamais besoin de bouger.

Les cours d'éducation physique, c'est une autre façon d'apprendre, rappelle Éric Racine, directeur général du Centre de services scolaire (CSS) Val-des-Cerfs. Une adaptation simple comme le port du masque, c'est le meilleur des deux mondes.

Un compromis qui semble nécessaire jusqu'à ce que l'Estrie rejoigne les régions où la transmission communautaire est plus faible. Pour l'instant, les cas restent relativement élevés et les écoles sont les endroits où la transmission est la plus importante; dans le CSScentre de services scolaire , sept établissements sont actuellement touchés par une éclosion.

Avec les informations de Katy Larouche