Reprise des travaux à Queen’s Park : les priorités pour Ottawa et l’est ontarien

Après une pause estivale, plus longue que prévu en raison des élections fédérales, une nouvelle session législative s’est amorcée lundi à Queen’s Park. Au cours de cette session, des députés de différents partis de la grande région d’Ottawa ont l’intention de prioriser la réponse à la pandémie, l’accès aux logements et le fait français.

Sortir de la pandémie

Dans une déclaration commune envoyée par courriel à ICI Ottawa-Gatineau, les députés provinciaux conservateurs Lisa MacLeod (Nepean), Merrilee Fullerton (Kanata-Carleton), Goldie Ghamari (Carleton) et Jeremy Roberts (Ottawa-Ouest-Nepean) soulignent que leur gouvernement continuera à protéger la population d’Ottawa et nous remettre de la pandémie de COVID-19 .

Pour ce faire, le gouvernement entend injecter des montants supplémentaires dans les hôpitaux de la province. La déclaration écrite des députés, envoyée la veille du discours du Trône, ne fait pas référence à des montants d’argent spécifiques pour les hôpitaux ottaviens ou de l’est de l’Ontario.

Depuis le début de la pandémie, le milieu des affaires d’Ottawa a non seulement fait sa part, mais il est allé au-delà des attentes pour appuyer ses collectivités. Alors que nous continuons de faire face aux retombées économiques de la pandémie, l’une de nos priorités sera d’aider les entreprises à se relever et à soutenir la croissance économique. Une citation de :Extrait d'une déclaration commune de députés provinciaux conservateurs du grand Ottawa

Chez les libéraux ontariens, le député provincial d’Ottawa-Sud, John Fraser, entend déposer, au cours des prochaines semaines, un projet de loi visant à interdire les manifestations anti-vaccin, notamment celles près des hôpitaux et des écoles.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la province demande également la création de zones de sécurité autour de certains lieux pour éloigner les manifestants anti-vaccination.

Une autre priorité que souhaite mettre de l'avant John Fraser au nom de son parti lors de la session parlementaire est l'accès à des places en garderies.

Il affirme que les libéraux ontariens ont la ferme intention de faire pression sur le gouvernement conservateur de Doug Ford pour qu’il signe une entente avec le gouvernement fédéral sur le programme national de garderies.

Le logement abordable, une priorité pour des députés ottaviens

La question du manque de logements abordables fera partie des priorités parlementaires cette session-ci pour la députée libérale d’Ottawa-Vanier, Lucille Collard, et pour le député néo-démocrate d’Ottawa-Centre, Joel Harden.

On a vraiment besoin de plus de logements avec des services de soutien [...] On en a besoin à travers une collaboration avec les différents [ordres] de gouvernement et également avec le secteur privé pour nous permettre d'innover et d'avoir un impact positif sur le plus de gens. Une citation de :Lucille Collard, députée provinciale du Parti libéral de l'Ontario pour Ottawa-Vanier

Pour sa part, M. Harden entend déposer un projet de loi visant à instaurer une des « vraies limites » à l’augmentation des prix des loyers. Un travail qu’il dit avoir déjà entamé avec les députés néo-démocrates de London-Centre, Parkdale-High Park et University-Rosedale.

Ce projet de loi, qu'il entend déposer avec trois de ses collègues, fera en sorte que tous seront protégés des gestionnaires qui [gèrent] les grands bâtiments au sein d'Ottawa-Centre, les gros appartements [en] s'assur[ant] que les prix soient bons et responsables , aux dires de l'élu du NPDNouveau Parti démocratique .

Le pénurie de logements abordables touche également l'est ontarien.

À Clarence-Rockland, le maire de la municipalité Mario Zanth souhaite que le besoin grandissant de logements abordables fasse partie des priorités à Queen’s Park. On a des listes, et des listes, et des listes dans les comtés de Prescott-Russell [et] dans la municipalité. On essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a , dit-il.

Il estime qu’environ 700 familles seraient en attente d’un logement abordable à Clarence-Rockland, une ville qui comptait 24 512 âmes selon le recensement de 2016. On est rendu dans un état où il n'y a rien. Et s'il y en a, des logements, ils ne sont pas abordables , indique M. Zanth.

L'absence du fait français dans le discours du Trône fait réagir

Lucille Collard qualifie l'absence de mention du fait français, dans le discours du Trône présenté lundi, comme un manque de respect envers la place des francophones dans toute la province de l'Ontario et l'importance de leur contribution .

C'est ce qu'elle a soutenu en entrevue avec ICI Ottawa Gatineau après avoir vertement critiqué le gouvernement Ford dans une publication Twitter.

En ce qui concerne le projet de modernisation de la Loi sur les services en français de l'Ontario, elle dit avoir hâte de voir des actions concrètes .

Lucille Collard estime également qu'il faut se pencher sur l'enjeu de la pénurie d'enseignants francophones dans la province. Si on n'a pas l'accès à l'éducation [francophone] de même qualité que ce qui est disponible en anglais, les gens vont se tourner vers les écoles anglophones. Ce qui va couper dans nos services si on ne forme pas des francophones pour occuper des métiers qui vont servir les populations francophones, alors on recule , explique la députée libérale.

Des investissements en infrastructure salués

Le président des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), Stéphane Sarrazin, salue les investissements dans les infrastructures annoncés par le gouvernement Ford.

Il souhaite que des projets touchant les CUPRComtés unis de Prescott et Russell , notamment pour les routes, fassent partie des priorités du gouvernement ontarien d'ici les prochaines élections provinciales, notamment en ce qui a trait aux routes 17 et 174.

On a demandé d'avoir des discussions avec [trois ministères] pour faire avancer le projet de l'élargissement de la 174 [...]. On s'attend à avoir des réponses, à pouvoir s'asseoir à la table avec eux et discuter des façons de faire avancer ce dossier-là , indique Stéphane Sarrazin, ajoutant que la question est sur la table depuis des années sans s'être concrétisée.

Bien qu'il aimerait que ce projet se matérialise le plus rapidement possible, il souhaite au moins obtenir « une genre de promesse » du gouvernement Ford voulant qu'il ira de l'avant. Il mentionne que cela pourrait être relié au budget 2021-2022.

Avec des informations de Marie-Jeanne Dubreuil