Débordements post-match Panda : la police d’Ottawa tente d’identifier des personnes

Pour ce faire, elle a diffusé, lundi après-midi, des images de plusieurs individus sur une page web créée  (Nouvelle fenêtre) à cet effet.

Si vous pouvez identifier une personne à partir de ces images, nous vous prions de communiquer avec la police d’Ottawa , demande le SPOService de police d'Ottawa à la population, par communiqué.

Les images en question sont tirées de nombreux éléments passés en revue par les policiers, comme des enregistrements de caméras de surveillance ou des publications sur les réseaux sociaux.

Les enquêteurs examinent toutes les images disponibles, avec l’aide de leurs collègues de la municipalité et de partenaires communautaires, afin d’identifier les personnes responsables des incidents de méfait et de trouble de l’ordre public signalés ce soir-là, notamment le renversement d’une voiture sur l’avenue Russell et l’agression d’une personne , peut-on également lire dans le communiqué.

L'une des images diffusées par la police d'Ottawa sur sa page web crée, ottawapolice.ca/matchpanda Photo : Courtoisie / Service de police d'Ottawa

Des festivités ont dégénéré dans la nuit de samedi à dimanche, à Ottawa, dans les heures qui ont suivi la présentation du match Panda, lequel a regroupé 15 000 personnes dans les gradins de la Place TD.

L’événement s’est déroulé sans grabuge, mais vers 20 h, environ 2000 personnes ont convergé dans les rues du quartier Côte-de-Sable, selon les précisions données par le SPO. Des débordements et incidents à caractère criminel sont ensuite survenus.

Selon les ambulanciers, sept personnes ont été transportées à l’hôpital en raison de blessures mineures et d'intoxication à l'alcool, samedi soir.

Quiconque croyant pouvoir identifier l’une des personnes que la police tente d'identifier est appelé à joindre celle-ci au 613-236-1222, poste 5166.