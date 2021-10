En janvier 2021, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) recensait 352 membres qui étaient des répartiteurs d’urgence de la SQSûreté du Québec .

Début septembre, ce chiffre était passé à 333. La vice-présidente du SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec , Nathalie Garvin, reconnaît que cette statistique ne permet pas de savoir exactement combien de répartiteurs il manque actuellement dans les rangs de la SQSûreté du Québec .

Il s’agit néanmoins d’un indicateur qui démontre que le ras-le-bol des répartiteurs par rapport à leurs conditions de travail n’est pas sans fondement, selon Mme Garvin.

Sur le 333, peut-être qu'il y a des gens qui partent en maladie. Peut-être qu'il y a des préposés qui vont à l'école et qui ne sont pas disponibles certaines journées , dit-elle.

Je les crois, nos préposés qui nous disent qu'ils font du 50 heures par semaine. C'est rendu un peu comme le personnel infirmier. [Des heures supplémentaires], c'est monnaie courante dans les centres de gestion des appels. Une citation de :Nathalie Garvin, vice-présidente du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Nathalie Garvin, vice-présidente du SFPQ Photo : SFPQ

Dans son rapport annuel 2020-2021, la SQSûreté du Québec enregistrait un taux de roulement de 9 % pour son personnel civil, ce qui inclut les répartiteurs, comparativement à seulement 3,9 % pour les policiers.

On ne les garde même pas six mois

Depuis quelques jours, des répartiteurs de la SQSûreté du Québec se plaignent que leur salaire est inférieur à celui des corps policiers municipaux, ce qui entraînerait des départs et, surtout, une surcharge de travail pour ceux qui restent.

Mme Garvin rappelle qu’au maximum de leur échelle salariale, les répartiteurs de la SQSûreté du Québec gagnent environ 49 000 $ et leurs chefs d’équipe, environ 52 000 $. C’est près de 20 000 $ de moins qu’à la police municipale de Saguenay, dit-elle, et 25 000 $ à la police de Gatineau.

[La SQSûreté du Québec ] arrive à recruter des préposés aux télécommunications et c’est gens-là sont formés, mais des fois, on ne les garde même pas six mois , illustre Mme Garvin, selon qui l’expression club-école est appropriée pour décrire la situation.

Quand ils voient le salaire qui est versé dans d'autres villes [...] ils nous disent : "merci, au revoir". Une citation de :Nathalie Garvin, vice-présidente du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Négociations

Radio-Canada a essayé d’obtenir une entrevue avec le gouvernement du Québec à ce sujet, sans succès.

Les négociations se poursuivent avec le syndicat et nous n'avons pas d'autres commentaires à ajouter , a simplement indiqué par courriel le cabinet de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

La convention collective des répartiteurs de la SQSûreté du Québec est échue depuis le 31 mars 2020.