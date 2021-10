Tramway : le ministère de l’Environnement veut en savoir plus sur l’abattage d’arbres

Le ministère souhaite connaître le nombre d’arbres qui seront coupés entre les avenues Turnbull et des Érables. Au départ, il était prévu que le tramway y circule sous terre et non en surface. Des contraintes budgétaires ont toutefois amené la Municipalité à réduire de 500 m la longueur du tunnel en Haute-Ville.

Plus tôt que d’entrer sous terre à la hauteur de l’avenue des Érables, le tramway poursuivra sa route vers l'est sur le boulevard René-Lévesque et amorcera la portion souterraine de son parcours à l’avenue Turnbull, avant de ressortir 2 km plus loin, dans le quartier Saint-Roch.

Au départ, l’entrée du tunnel en Haute-Ville devait se situer à la hauteur de l’avenue des Érables (archives). Photo : Ville de Québec

La Ville de Québec étudie présentement trois scénarios d’aménagement du tramway dans le secteur. L’un prévoit le retrait d’une voie de circulation dans chaque direction, entre les avenues Turnbull et des Érables, tandis qu’un second implique d’y faire rouler les voitures à sens unique.

Le ministère de l'Environnement veut connaître le nombre d’arbres matures que la Municipalité compte abattre pour chacun des trois scénarios.

Rien de canné

La vice-présidente du comité exécutif et candidate à la mairie, Marie-Josée Savard, affirme qu’il est normal que le ministère demande ce type d’éclaircissements à ce stade-ci du projet.

Si plusieurs chiffres ont circulé concernant le nombre d’arbres matures qui seront abattus le long du boulevard René-Lévesque, elle assure qu’ il n’y a encore rien de canné .

Si elle est élue à la mairie, Marie-Josée Savard affirme que ce sont les citoyens et la Ville qui choisiront lequel des trois scénarios d'implantation sera retenu. Photo : Radio-Canada

C’est impossible qu'il n'y ait pas de coupes d'arbres, mais les chiffres qu'on entend aujourd'hui, ça ne sera sûrement pas à cette hauteur-là au moment où il y aura implantation , soutient Mme Savard.

Elle ajoute que c’est entre autres dans le but de préserver le plus grand nombre d’arbres possible que la Ville de Québec, et plus particulièrement le bureau de projet, évalue différents scénarios.

Ça serait irresponsable de ne pas regarder toutes les options d'implantation [...] On a travaillé comme ça tout le long du tracé, c'est-à-dire de prendre toutes les options possibles, de regarder, d'avoir les réponses le plus possible pour prendre la meilleure décision ensuite , explique Marie-Josée Savard.

Avec la collaboration de Louise Boisvert et Jonathan Lavoie