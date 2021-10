Les employés du Conseil scolaire public d’Edmonton devront être vaccinés

Tous les employés, contractuels et bénévoles des 215 écoles du Conseil scolaire public d’Edmonton devront être pleinement vaccinés ou fournir une preuve de tests négatifs à la COVID-19.

L’initiative, annoncée lundi, sera mise en œuvre progressivement entre la mi-octobre et le 17 décembre.

Elle ne touche pas les élèves.

Nous sommes au milieu de cette quatrième vague et il y a beaucoup d’anxiété à propos de la propagation de la COVID-19 et de la façon dont les écoles peuvent contribuer ou non à cette propagation , mentionne le surintendant du Conseil scolaire public d’Edmonton, Darrel Robertson.

Les employés du conseil scolaire ont jusqu’à la mi-octobre pour divulguer leur statut vaccinal ou demander une exemption en vertu de la Loi albertaine sur les droits de la personne.

Les employés qui ne sont pas pleinement vaccinés ou qui n’ont pas d’exemption devront fournir une preuve d’un test négatif à la COVID-19 toutes les 72 heures.

Les tests seront organisés et payés par le Conseil scolaire public d’Edmonton jusqu’au 17 décembre. Après cela, les employés qui ne sont toujours pas vaccinés devront payer eux-mêmes pour ces tests.

S’ils choisissent de ne pas se faire tester, ils choisissent de partir en congé sans solde , précise Darrel Robertson.

La nouvelle politique présente des similitudes avec d’autres qui ont été introduites en Alberta, y compris celles qui touchent les fonctionnaires provinciaux et les employés de Services de santé Alberta.