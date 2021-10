Légère hausse des inscriptions dans les écoles francophones albertaines

Fin septembre, le Conseil scolaire FrancoSud comptait 3620 élèves de plus qu’à l’automne dernier, soit 61 élèves de la prématernelle à la 12e année de plus. Il s’agit d’une augmentation de 1,7 %.

Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) compte 3755 élèves, ce qui représente une augmentation de 2,7 % par rapport à l’an dernier. Cela se reflète également dans les inscriptions à la maternelle, une bonne nouvelle selon le directeur général du CSCNConseil scolaire Centre-Nord , Robert Lessard.

Lorsque les tout-petits s'inscrivent à l'école francophone, à long terme, ça crée des francophones adultes qui deviennent des leaders dans notre communauté. Une citation de :Robert Lessard, directeur général du Conseil scolaire Centre-Nord

Cette croissance lui donne un espoir de mener à bien des projets d’agrandissement, comme l’ouverture d’une nouvelle école à Whitecourt. Le CSCNConseil scolaire Centre-Nord a reçu une demande d’un parent pour ouvrir une école dans cette municipalité et procédera à une analyse plus détaillée au cours de l’année prochaine.

Le Conseil scolaire du Nord-Ouest conserve des effectifs stables, avec 480 élèves, soit trois de plus qu’à la rentrée de septembre 2020.

Légère baisse des inscriptions dans le Centre-Est

Le Conseil scolaire Centre-Est est le seul à connaître une légère baisse de neuf élèves, soit environ 1 % de ses inscriptions. Au total, 727 élèves sont inscrits cette année. La directrice générale, Dolorès Nolette, croit que l'absence d'un programme scolaire complètement en ligne cette année a poussé certains parents à voir ailleurs.

Certains parents ont choisi à cause de la COVID-19 de garder [leurs enfants] à la maison ou les ont inscrits à un autre conseil scolaire qui offrait une programmation en ligne , croit-elle.

Les quatre conseils scolaires francophones envisagent d'offrir des cours en ligne de manière permanente.

Dolorès Nolette reconnaît également que comme les autres conseils scolaires, le Centre-Est a aussi tendance à perdre des élèves au secondaire, car il offre une programmation scolaire moins large et diversifiée que celle des conseils scolaires anglophones.

C'est inquiétant et on s’en préoccupe beaucoup. On va y réfléchir dans un plan de promotion et de recrutement , ajoute Mme Nolette.

Cette légère baisse des inscriptions pourrait aussi faire diminuer le financement du conseil scolaire à moyen terme. Pour le moment, on ne voit pas ce qu'on va diminuer quoi que ce soit, mais à long terme, c'est inquiétant de se demander ce qu’on va devoir retrancher , admet-elle.

Avec les informations de Fuat Seker