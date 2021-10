L’itinérance se répand dans des petites communautés de la Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, l’itinérance touche non seulement les grands centres urbains, mais aussi les plus petites communautés. En 2020 et 2021, lors du dernier recensement provincial des personnes en situation d’itinérance, 16 municipalités ont rapporté être touchées par le phénomène et la plupart ont vu leur nombre de sans-abri augmenter.