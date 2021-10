Brian Pallister démissionne de son siège au Palais législatif du Manitoba

Il indique dans un communiqué qu’il a remis sa démission au président de l’Assemblée législative du Manitoba. Il ajoute que servir les Manitobains pendant ces neuf années a été le plus grand honneur de sa vie .

Dans le communiqué, il fait valoir des réalisations de son parti alors qu’il en était encore le chef.

Je suis fier [...] d’avoir encouragé plus de femmes à s’impliquer davantage dans la vie publique, d’avoir créer des environnements de travail plus sécuritaires pour tous les employés des secteurs privés et publics, et d’avoir établit une réalité environnementale et fiscale plus durable pour notre province , affirme-t-il.

Je quitte mon siège à l’Assemblée législative, excité de voir le Manitoba à la veille d’avoir sa première femme comme première ministre , poursuit M. Pallister.

Il conclut en notant qu’il est très optimiste quant à l’avenir du Manitoba.

L’ancien premier ministre avait indiqué à la fin août qu’il resterait député pendant quelques semaines, afin de finir certains travaux en lien avec sa circonscription.

Auparavant, il a quitté son poste de premier ministre et de chef du Parti progressiste-conservateur afin d’éviter de donner l’impression qu’il s’ingérait dans la course à la chefferie.

En juillet, Brian Pallister avait affirmé que la colonisation du Canada avait été menée avec de bonnes intentions.

Des fractures se sont alors esquissées au sein de son parti, allant jusqu'à la démission d'Eileen Clarke, la ministre des Relations avec les Autochtones.

Après maintes demandes d’excuses et d’appels à sa démission, Brian Pallister a finalement demandé pardon au début du mois d'août, avant d’annoncer son départ, quelques jours plus tard.

Brian Pallister a officiellement quitté le poste de premier ministre le 1er septembre. Kelvin Goertzen l’a remplacé à titre intérimaire. Le Parti progressiste-conservateur doit élire son prochain chef parmi deux candidates : l’ancienne ministre provinciale Heather Stefanson et l’ancienne ministre fédérale Shelly Glover.

La candidate élue deviendra la première ministre de la province, le 30 octobre.