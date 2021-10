Commémorations tout en sobriété pour les attaques de l’Halloween à Québec

Avec l’accord des familles, le maire Régis Labeaume explique que trois cérémonies auront lieu en simultané devant l’hôtel de ville de Québec, sur la rue des Remparts et à la place D’Armes. Cette formule permettra notamment de respecter la limite de 50 personnes pour les cérémonies extérieures. Les participants aux cérémonies marcheront ensuite d’un site à l’autre pour se recueillir un instant.

La Ville tenait à commémorer l’événement pour se souvenir de ces disparus et blessés pour qui une simple balade dans le Vieux-Québec a changé le cours du temps , a déclaré le maire Régis Labeaume.

Le soir du 31 octobre 2020, François Duchesne et Suzanne Clermont ont été tués avec une arme blanche par un homme déguisé. L’individu a aussi blessé cinq autres personnes dans sa cavale meurtrière. Le drame avait fortement ébranlé bon nombre de résidents de la capitale et l’effet s’était fait sentir pendant des jours dans les rues du Vieux-Québec.

Encore aujourd’hui, Régis Labeaume parle d’un événement délirant à peine croyable qu’il fallait commémorer avec sobriété .

Régis Labeaume, maire de Québec Photo : Radio-Canada

On est en train de communiquer avec les gens qui ont été blessés, on veut les inviter et d'autres personnes qui ont été très concernées par les événements , ajoute le maire de Québec. La population est invitée à se joindre aux cérémonies, mais Régis Labeaume demande aux gens qui voudront se recueillir de porter le masque et de respecter la limite de 50 personnes par groupe.

Plaque commémorative

La Ville inaugurera aussi une plaque commémorative en l’honneur des victimes à la place d’Armes.

La Ville de Québec a dévoilé le message qui sera inscrit sur la plaque commémorative installée à la place d'Armes. Photo : Radio-Canada