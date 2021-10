Les membres de Pauingassi enfin autorisés à rentrer chez eux

Cet été, environ 1500 personnes des Premières Nations de Pauingassi et de Little Grand Rapids, situées au nord-est de Winnipeg, avaient été déplacées à Winnipeg en raison des incendies de forêt. Samedi, les habitants de Little Grand Rapids avaient déjà eu la confirmation qu’ils allaient pouvoir retourner dans leur communauté.

Des vols en deux temps

Lundi, la Croix-Rouge canadienne a indiqué qu’un millier de personnes de Little Grand Rapids seront renvoyées chez elles par avion entre lundi et mercredi. Dans un communiqué, l’organisation précise que les vols ont commencé lundi matin et qu’environ 40 à 45 personnes peuvent monter à bord en même temps.

Puis, ce sera au tour des habitants de Pauingassi de prendre l’avion pour regagner leur communauté jeudi et vendredi.

Ce retour dans les communautés a été rendu possible après qu’Hydro-Manitoba y a rétabli l’électricité.

Les membres des deux communautés étaient hébergés dans divers hôtels de Winnipeg depuis le 12 juillet, lorsqu’ils ont dû partir de chez elles en raison de la fumée.