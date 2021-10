Un comité consultatif pour les usagers de la desserte d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord

Un nouveau comité consultatif qui regroupe la Société des traversiers du Québec (STQ) et des représentants des municipalités de la Basse-Côte-Nord et celle de L'île-d'Anticosti a eu lieu jeudi dernier. Le comité se penchera sur le service de desserte maritime, aérienne et routière dont dépendent les communautés éloignées.

Il s’agit d’un comité que réclamaient les Bas-Côtiers qui souhaitent faire entendre à la société d’État leurs besoins en transport maritime et aérien.

Selon la STQSociété des traversiers du Québec , des représentants notamment de Port-Menier, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, Kegaska, Unamen Shipu, La Romaine, Chevery, Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière, Pakuashipi, Saint-Augustin, Vieux-Fort et Blanc-Sablon pourront prendre part au comité .

Il s’agit du 11e comité consultatif régional mis en place par la STQSociété des traversiers du Québec sur l’une de ses traverses. Il en existe notamment déjà pour les traverses d’Harrington Harbour-Chevery et de la rivière Saint-Augustin.

Les problèmes mécaniques du navire Bella Desgagnés de l’hiver dernier ont rappelé aux élus locaux la dépendance de leur communauté aux ravitaillements maritimes.

Lors de la rencontre, le comité a demandé à la STQSociété des traversiers du Québec qu’un navire de remplacement soit disponible en cas de panne du Bella Desgagnés.

Un navire qui pourrait effectuer le transport de denrées, de personnes, mais aussi de matériel, comme le rapporte Randy Jones, préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent.

[Ce dont on a besoin], c’est d’avoir un navire de relève pour transporter les conteneurs. On sait qu’il y a des contracteurs qui ont d’assez gros contrats présentement sur la Basse-Côte. Ils ont besoin de leur matériel. Une semaine de matériel manqué et ils risquent de perdre leur année , prévient le préfet.

Randy jones, maire de Gros-Mécatina et préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Lauren (archives) Photo : Radio-Canada

Darlene Rowsell-Roberts, l’administratrice de la Municipalité Côte-Nord-du-Golfe-duSaint-Laurent, explique que pour l’instant, une seule rencontre par année est prévue. Elle croit toutefois qu’étant donné la complexité des enjeux de logistique, plus de réunions seraient nécessaires.

L'administratrice de la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Darlene Rowsell-Roberts Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

On doit organiser des rencontres, des suivis avec les marchands et les usagers, évaluer le service pour savoir ce que nous devrions faire pour améliorer le service à la population. Au moins, nous avons une rencontre par année, mais ça va nécessiter d’autres rencontres , explique Mme Rowsell-Roberts.

La desserte d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord passe par le Bella Desgagnés la majorité de l’année, mais au cœur de l’hiver, c’est en avion et par la route qu’arrivent les denrées et produits dont ont besoin les communautés isolées.

Bryan Mark, chef de la communauté d’Unamen Shipu, rappelle les problèmes qu’a connus la desserte l’hiver dernier et croit important de participer au comité pour éviter que la situation ne se reproduise.

Le chef de la communauté innue de Unamen Shipu, Bryan Mark Photo : Radio-Canada

Nous autres, chaque année, on vit une insécurité alimentaire de ce côté-là. On est jamais sûr si on va avoir nos denrées à temps avant que le service soit arrêté pour une période d’un mois et demi à deux mois, dépendamment des hivers qu’on connaît , explique le leader innu.

La STQSociété des traversiers du Québec n’a pas accepté notre demande d’entrevue au sujet de son nouveau comité consultatif régional, mais a publié un communiqué à son sujet.

Avec les informations de Félix Lebel