Le prétendu guérisseur de North Hatley Jean-François Labrie débouté en appel

Le prétendu guérisseur avait été déclaré coupable d’avoir diagnostiqué des maladies sur une personne et déterminé un traitement médical, des chefs d'accusation qui se rapportaient à trois plaignantes qui l’avaient consulté. Deux d’entre elles sont depuis décédées des suites d’un cancer.

Jean-François Labrie estimait notamment que le juge de première instance n'avait pas fait preuve d'impartialité lorsqu'il avait rendu son jugement et que le juge aurait dû lui imposer la peine minimale sur chacun des neuf chefs pour lesquels il a été condamné.

Dans sa décision, le juge Gaétan Dumas a expliqué que la Cour d'appel ne servait pas à refaire un procès, et qu'il n'avait pas été en mesure de trouver des erreurs de droit dans le jugement du juge Erick Vanchestein.

Jean-François Labrie plaidait notamment que les témoins avaient commis des erreurs lors de leur passage devant le tribunal, sans pouvoir expliquer lesquelles. Le juge Dumas a mentionné qu'il n'était pas suffisant d'être simplement en désaccord avec eux.

Encore faut-il pointer les erreurs des témoins lors de leur appréciation du témoignage , a-t-il souligné.

Jean-François Labrie plaidait notamment que les témoins avaient commis des erreurs lors de leur passage devant le tribunal et que le juge avait été impartial. Photo : Radio-Canada

Quant aux allégations que le juge Vanchestein aurait été impartial, le juge Dumas a estimé que cela était non fondé. Il a rappelé que l'intégralité du témoignage du prétendu guérisseur n'avait pas été retenue car il avait été jugé non crédible.

Le reportage de La facture a notamment servi de preuve lors du procès. Dans une vidéo, il était possible de voir Jean-François Labrie faire mine d'ouvrir une paroi abdominale et en retirer un bout d'organe. Il avait avoué qu'il s'agissait bel et bien de lui dans la vidéo et reconnaissait avoir commis ces actes, mais affirmait qu'il ne s'agissait pas de sa voix.

Jean-François Labrie soutenait qu'il s'agissait de rituels religieux, et non d'actes médicaux.

L'accusé n'a pas soulevé de doutes raisonnables qu'il ne s'agissait pas d'un traitement médical. Il s'agit d'une appréciation de la preuve. Une citation de :Juge Gaétan Dumas

Quant à la peine imposée, le juge Gaétan Dumas a rappelé qu'il y avait des facteurs aggravants justifiant sa sévérité, notamment le facteur lucratif de sa pratique, l'abus de confiance envers des personnes vulnérables et la pratique illégale de la médecine. Cela ne fait pas en sorte que la peine n'est pas justifiée , explique-t-il.

Le juge Dumas a souligné que des peines plus sévères pourraient être imposées à ces charlatans qui abusent de la crédibilité des personnes les plus vulnérables , d'autant plus qu'ils ont un impact non seulement sur leurs victimes, mais aussi sur les proches qui doivent vivre avec ces personnes qui s'accrochent à tout, lorsqu'elles sont en fin de vie.

Jean-François Labrie a été condamné à 29 000 $ d'amendes au Collège des médecins.