La Maison d’accueil pour sans-abri au couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement

La ministre responsable de la région, Andrée Laforest, en a fait l'annonce officielle lundi après-midi.

Il était déjà su que l'organisme allait déménager, mais l'endroit n'était pas encore connu.

Le projet permettra d’accueillir la clientèle vulnérable dans des locaux plus grands.

Québec finance en partie les travaux dans le couvent pour aménager 35 logements sociaux, dont 31 chambres individuelles et des espaces de débordement. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean contribue également financièrement au projet.

La communauté religieuse des a fait don du couvent à la Fondation Monseigneur Léonce Bouchard, qui en plus de la Maison d'accueil, regroupe la Soupe populaire, l'Atelier Saint-Joseph et les Fringues.

Le directeur général de la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi, Michel Saint-Gelais, pense que l'endroit est idéal pour relocaliser ses services.

On augmente notre capacité d'hébergement de façon significative. On s’éloigne à peine du centre-ville, mais on y gagne en intimité, en proximité de nos gens, en espaces extérieurs pour pratiquer des interventions et favoriser la réinsertion.

Michel Saint-Gelais a précisé que plusieurs options avaient été étudiées. Je suis très heureux que ce soit celle-là qui ait été retenue , ajoute-t-il.

Le coût des travaux est estimé à deux millions de dollars. Le chantier va s'amorcer au cours des prochaines semaines.

L'actuelle maison située sur la rue Lafontaine compte 21 places dans des chambres à deux ou trois lits. Elle sera remise à des partenaires lorsque le projet sera complété.

