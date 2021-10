Record d’hospitalisations, 2 morts et 75 nouveaux cas au Nouveau-Brunswick

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La province compte 75 nouveaux cas de COVID-19, lundi, et annonce que deux autres personnes sont mortes après avoir contracté la maladie, ce qui porte à 68 le nombre de décès depuis le début de la pandémie.

Les deux personnes décédées habitaient dans la grande région de Moncton. L'une était âgée entre 80 et 89 ans et l'autre était âgée de plus de 90 ans.

Il y a désormais 767 cas actifs de COVID-19 dans la province, principalement dans les grandes régions de Moncton, Edmundston et Fredericton.

Nouveaux cas par région sanitaire Moncton : 37 nouveaux cas, dont 16 chez les 19 ans et moins

Saint-Jean : 4 nouveaux cas, dont 1 chez les 19 ans et moins

Fredericton : 7 nouveaux cas, dont 1 chez les 19 ans et moins

Edmundston : 18 nouveaux cas, dont 5 chez les 19 ans et moins

Campbellton : 6 nouveaux cas, dont 1 chez les 19 ans et moins

Bathurst : 3 nouveaux cas, dont 1 chez les 19 ans et moins

Depuis vendredi, des cas ont été signalés dans plusieurs écoles d'un bout à l'autre de la province.

Parmi les écoles francophones, des cas ont été découverts à l'école l'Odyssée à Moncton, à l'école Notre-Dame à Notre-Dame, à l'école Arc-en-ciel à Oromocto, à l'école Mgr Martin à Saint-Quentin, à l'école Marie-Gaétane à Kedgwick, à l’école Sacré-Cœur à Grand-Sault, à l'école aux Quatre Vents à Dalhousie et à l'école François-Xavier Daigle à Allardville, ainsi que plusieurs garderies et écoles anglophones.

Exposition potentielle à l'Université de Moncton

Trois pavillons du campus universitaire de Moncton, de l'Université de Moncton, comptent parmi les lieux d'exposition potentielle à la COVID-19 :

Pavillon Remi Rossignol, salle D 102, le 28 septembre de 6 h 30 à 9 h 15 ;

Pavillon des Arts, salle MAR 217, le 27 septembre de 8 h 30 à 11 h 15 ;

Pavillon Taillon, salle MTA 328, le 27 septembre de 13 h 30 à 14 h 45.

L'Université de Moncton ne prend pas de mesures particulières en réponse à ces avis d'exposition et affirme dans un courriel que la santé publique est responsable des suivis.

Nous n’avons aucune indication de la santé publique à ce moment qu’un retour à l’enseignement à distance est souhaitable , précise la directrice de communications, Pascale Paulin.

Visites interdites au Centre hospitalier Restigouche

Les visites sont temporairement interdites au Centre hospitalier Restigouche - le principal hôpital psychiatrique du Nouveau-Brunswick - à Campbellton.

Selon le réseau de santé Vitalité, cette interdiction est attribuable à une possible exposition au virus de la COVID-19 dans quelques unités de l’établissement .

Les visites seront interdites jusqu’à nouvel ordre.