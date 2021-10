Sébastien D’Astous lance sa campagne électorale à Amos

Le candidat mise sur ses 12 années d’expérience en politique municipale, dont les 6 dernières à la mairie, pour vaincre son seul adversaire dans cette course, l’ancien maire André Brunet, aux élections du 7 novembre.

Je suis vraiment enthousiaste, je suis rempli d’émotions. J’aime les gens. J’aime la ville d’Amos. Je trouve qu’il y a beaucoup de potentiel. J’espère que les gens vont avoir confiance que je suis la personne toute indiquée pour être le maire d’Amos , lance-t-il d’entrée de jeu.

Sébastien D’Astous souhaite poursuivre le travail amorcé quant au renouvellement des infrastructures municipales, à l’attractivité de nouveaux citoyens et au développement de la ville. Il trace un bilan positif des quatre dernières années.

Ce qu’on a réalisé lors du dernier mandat, dont je suis vraiment fier, c’est tout le quartier des jeunes. On a fait des infrastructures sportives qui sont de haute qualité. Je ne peux pas passer sous silence aussi le fait qu’on a réussi à transférer le Vieux-Palais pour qu’il devienne le deuxième Espace Bleu du Québec, le musée régional de l’Abitibi-Témiscamingue. Ça, c'est une grande fierté. Je suis aussi très fier d’avoir obtenu 10 millions de dollars pour le côté environnemental d’un site qui était assez vétuste, qu’on va pouvoir réhabiliter en parc industriel, de quoi qui va être très avant-gardiste , fait valoir celui qui est aussi préfet de la MRC Abitibi depuis quatre ans.

Le Vieux-Palais d'Amos deviendra l'Espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue (archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le maire sortant se réjouit aussi d’avoir doté la Ville d’un nouveau logo et d’avoir élaboré une nouvelle planification stratégique en consultant la population.

Moins de pression sur le réseau

Sébastien D’Astous rappelle aussi que la Ville d’Amos a rarement été aussi active au niveau du remplacement des canalisations et de la réfection de ses infrastructures qu’au cours des dernières années.