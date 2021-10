Un tout nouveau conseil municipal à Lamarche élu sans opposition

La municipalité de Lamarche au Lac-Saint-Jean aura un conseil municipal renouvelé à 100 %, alors que six conseillers et le futur maire ont tous été élus sans opposition vendredi.

Il n'y a eu qu'une candidature par poste ouvert.

La période de mise en candidatures se terminait vendredi à 16 h 30 partout au Québec en vue des élections du 7 novembre. Plusieurs maires et conseillers ont été élus sans opposition un peu partout dans la région.

Après des années de discorde, de mise sous tutelle, de blâmes et de démissions, le prochain conseil municipal de Lamarche rimera donc avec changement.

Un ancien conseiller de La Baie comme maire

C'est Michel Bergeron qui sera le prochain maire de la municipalité de quelque 500 citoyens. Il a été conseiller municipal pendant 12 années à La Baie, avant la fusion. 30 ans plus tard, il renoue donc avec la politique municipale. Le désir de changer l'image de la municipalité l’a poussé à se lancer de nouveau.

C'est le fait que Lamarche est capable de faire parler de lui autrement que par ses chicanes. C'est blessant pour des gens qui sont citoyens de Lamarche, qu'à chaque fois, entendre parler de Lamarche à la télévision ou à la radio, c'est en raison de conflits. Je pense que les gens avaient envie de tourner la page sur ce volet conflictuel , a-t-il partagé lundi.

Michel Bergeron a été élu sans opposition à la mairie de Lamarche, le 1er octobre. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Michel Bergeron a recruté cinq des six nouveaux conseillers. Ceux-ci partagent les mêmes objectifs que lui. Néanmoins, le nouveau maire se défend d'avoir fondé un parti politique.

Les gens se sont ralliés à mes objectifs. Ils ont tous comme but de faire avancer la municipalité. Je dis souvent qu'on fera avancer la municipalité un pas à la fois avec les citoyens. On n'ira pas contre nos citoyens, on ira avec eux. On va les tenir informés. On va être respectueux dans nos échanges , a-t-il poursuivi.

La mairesse actuelle offre sa collaboration

Diverses raisons expliquent pourquoi les élus sortants n'ont pas sollicité de nouveau mandat. Deux des sept élus avaient déjà quitté leurs fonctions en cours de mandat.

On a d'autres défis à relever. La plupart ont leur entreprise. Ce n'est pas les défis qui manquent. On a quand même donné beaucoup de temps. Deux élus avaient quitté pendant le mandat pour des raisons personnelles. Pour nous, ça donnait encore un peu plus de travail qu'on en avait déjà , a expliqué la mairesse sortante, Johanne Morissette.

La mairesse sortante de Lamarche, Johanne Morissette, n'a pas sollicité de nouveau mandat. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Celle-ci occupait un poste de conseillère avant de remplacer la mairesse précédente, Lise Garon, qui avait démissionné pour des raisons personnelles en avril dernier. Les élus sortants de Lamarche tiendront une dernière séance du conseil municipal lundi soir. Les six nouveaux conseillers et le maire seront assermentés au cours des prochains jours. La mairesse sortante demeure disponible pour assurer une transition harmonieuse.

En tutelle

Lamarche a connu son lot de conflits depuis une quinzaine d’années. La municipalité s’est même retrouvée sous tutelle de février 2011 à décembre 2013. Plusieurs élus avaient d'ailleurs été blâmés par la Commission municipale du Québec. À l’été 2019, plus de 300 citoyens avaient signé une pétition réclamant la démission de Lise Garon.

D'après un reportage d'Annie-Claude Brisson