Des Ontariens réagissent à la panne de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp

En Ontario, certains internautes qui utilisent les plateformes du groupe Facebook pour communiquer à l’étranger sont contrariés. Les sites et applications du groupe Facebook sont inaccessibles depuis lundi matin en raison d'une panne majeure . Près de 200 000 internautes au Canada ont signalé des problèmes de connexion.

Le Torontois Duvalier Monkam d’origine camerounaise est en contact avec ses proches via la plateforme WhatsApp, normalement accessible facilement. Il affirme que cette panne bouleverse ses plans pour la journée, tant sur le plan personnel que professionnel. Faisant de la promotion artistique, il doit régulièrement communiquer avec des artistes qui habitent sur d'autres continents.

WhatsApp…c’est d’une importance capitale. Ça nous affecte énormément. Instantanément, on est coupé du monde. Une citation de :Duvalier Monkam, Toronto

Il explique qu’il s’est rendu compte du problème lorsque ses messages ne partaient plus via WhatsApp. Ayant redémarré son téléphone plus d’une fois, il s’est rendu à l’évidence. Il pense déjà à d’autres solutions pour contacter sa famille.

On ne peut pas interrompre la communication avec la famille. On devra maintenant recharger le téléphone via certaines plateformes en ligne. On va payer. Une citation de :Duvalier Monkam, Toronto

Selon lui, une telle panne rappelle l'importance de garder l’utilisation des lignes téléphoniques terrestres. Nos structures rudimentaires de l’époque, on ne doit pas les jeter , exhorte-t-il. Il explique que l’on ne sait pas à quoi s’attendre des réseaux sociaux. Aujourd’hui, ça peut être une panne d’une heure; demain un jour et ensuite, ça peut ne plus exister , conclut-il.

De son côté, Pierre Barbier, résident de Toronto, d’origine haïtienne, explique qu’il ne peut plus communiquer avec ses proches, dont plusieurs habitent aux États-Unis. Mes connexions sont sur WhatsApp. C’est ce qui me dérange le plus , dit-il.

Je n’ai pas de plan de longue distance pour les États-Unis sur mon téléphone. Je suis vraiment déconnecté du reste du monde. Une citation de :Pierre Barbier, Toronto

WhatsApp sert de point de détente à Pierre Barbier. Il utilise l'application pour partager des blagues avec ses proches. Photo : Radio-Canada / Stella Dupuy

Il relève tout de même un point positif à cette panne. Je pense que c’est une bonne chose. Il va y avoir plus de rapports personnels. , dit-il.

On va revenir à la normale. Il faut toujours garder le contact humain. Une citation de :Pierre Barbier, Toronto

M. Barbier affirme qu’il ne dépend pas des réseaux sociaux. Toutefois, parmi ces proches, certains sont difficiles à joindre autrement que par ces plateformes.

Le porte-parole de Facebook Andy Stone ainsi que la page officielle de Facebook ont indiqué ce midi sur Twitter être au courant de la situation.

Mais, le porte-parole n'a pas précisé combien de temps la panne pourrait durer.